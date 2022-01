Covid 19 : l'hôpital du Mans est complétement saturé

La cinquième vague du Covid et le variant omicron déferlent sur la Sarthe. Entre l'afflux de malades et l'absence d'une partie du personnel soignant, l'hôpital du Mans tient comme il peut. Une partie des congés et des formations des employés est supprimée, certaines interventions sont déprogrammées.

"La situation est extrêmement complexe, on s'y attendait". Le docteur Joël Pannetier, le directeur médical d'urgence à l'hôpital du Mans, ne va pas quatre chemin pour évoquer la situation de l'hôpital au sortir des fêtes. " _L'hôpital est saturé, les centres d'appels sont saturés, les urgences sont en très grande saturation, y compris la réanimation. Et les unités Covid, malheureusement, ont continué à grandir_. On a dû créer une unité supplémentaire dès ce week-end". Depuis quatre semaines, le taux d'incidence a été multiplié par quatre dans le département et cela ne va pas s'arranger dans les jours à venir. " Nous allons avoir des entrées en très grand nombre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Nous avons un taux d'incidence aujourd'hui en Sarthe de 1.350 pour la population générale. Mais vous prenez la population des 20 à 29 ans, par exemple, on est quasiment à 3000 d'incidence. C'est absolument colossal. Nous n'avons jamais connu ça".

Des soignants testés positifs qui travaillent quand même

Des cas de Covid qui touche aussi le personnel soignant. S'ajoute à cela la fatigue nerveuse et physique de deux ans de pandémie. " On avait un fort taux d'absentéisme avant cette vague omicron. C'est vrai. On a la conséquence des deux ans de pénibilité terrible et on est en train de perdre beaucoup de monde" s'alarme Joël Pannetier. Pour que l'hôpital puisse faire face, les soignants qui sont aptes à travailler mettent les bouchées doubles. " On a supprimé quelques congés. On a supprimé toutes les formations. On est en train d'arrêter des activités. On a déprogrammé beaucoup de chirurgie. On est en train de se recentrer sur les patients les plus graves, ceux qui en ont le plus besoin, ceux sur lequel le retard de prise en charge engendrera une perte de chance. On fait des choix, on trie au jour le jour".

On fait face, l'hôpital fait toujours face - Joël Pannetier, le directeur médical d'urgence à l'hôpital du Mans

Certains soignants testés positifs continuent même à travailler pour assurer le service. "_Dans certaines situations, quand nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de prendre une décision de maintien au travail avec des adaptations_. On évite tout contact potentiel avec des patients immunodéprimés ou très à risque. On fait en sorte, tant que c'est possible, de ne pas les mettre en contact avec des patients. On a un certain nombre d'adaptations et on ne le fait qu'en dernier recours, mais on l'a déjà fait à Hôpital sous tension".

Un assouplissement des règles d'isolement nécessaire et judicieux.

Pour éviter que certains services stratégiques, comme l'hôpital, soient paralysés, le gouvernement a assoupli les règles d'isolement des malades du Covid et des cas contacts, en réduisant la période de quarantaine. Une mesure jugée nécessaire et judicieuse par Joël Pannetier. "Le variant omicron est vraiment différent des autres coronavirus qu'on a connus jusqu'à maintenant". Plus contagieux mais à priori moins dangereux. "Nous pouvons nous permettre des mesures d'allégement parce que scientifiquement, ça a du sens et ça permet aussi de maintenir un fonctionnement de société qui est essentiel". Avec une distinction entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. " Les personnes non vaccinées représentent plus de deux tiers de nos patients, avec des personnes qui sont très âgés ou des patients immunodéprimés. Et cela, vraiment, il faut les protéger".

Ne pas saturer le numéros d'urgence

Joël Pannetier lance aussi un appel au civisme pour ne pas encombrer les numéros d'urgence. "On a le centre 15, le 116-117 qui sont submergés. Quand je vous dis submergés, c'est qu'on a multiplié par trois à quatre les médecins répondeurs au téléphone et on est quand même dépassés". Le directeur médical d'urgence de l'hôpital du Mans rappelle que les questions d'ordre général sur le Covid, peuvent trouver réponse sur les sites du ministère avec des recommandations de dépistage, d'isolement. Pour les questions liées aux cas contacts ou des questions d'ordre administratif du style Comment ça se passe pour mon arrêt de travail? C'est la CPAM, l'assurance maladie qui apporte des informations. "Si ce n'est pas une urgence vitale. Faites le 116-117 et réservez vraiment le 15 pour les appels d'urgence vitale, c'est essentiel"

Voici le numéro vert du gouvernement pour répondre aux questions liées au Covid 0800 130 000

