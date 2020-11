Covid-19 : l'hôpital du Mans ferme 75 % de ses blocs opératoires pour augmenter ses capacités de réanimation

Obligé de gonfler son service de réanimation pour passer de 17 à 30 lits ce mardi matin, l'hôpital du Mans doit redéployer des personnels et renoncer aux deux tiers des actes chirurgicaux prévus. Seules les urgences et les opérations les plus vitales sont maintenues.

Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Comme au printemps, c'est bel et bien la méthode employée par l'hôpital du Mans afin de faire face à la seconde vague de Covid-19. Sommé par les autorités sanitaire d'augmenter ses capacités de réanimation de 17 à 30 lits au 15 novembre, l'établissement se voit contraint de réduire la voilure dans certains services, afin de redéployer ses personnels.

Principales victimes : la médecine de spécialité avec environ 30 % de consultations en moins. Et surtout la chirurgie, à même de fournir immédiatement de nombreux personnels qualifiés pour la réanimation (anesthésistes, infirmiers anesthésistes...). Dans ce secteur, 75 % des salles d'opération sont désormais fermées jusqu'à nouvel ordre. "Nous gardons deux salles pour les urgences et sur les 15 qui accueillent des opérations programmées, nous n'en conservons que quatre", détaille le Dr Henri-Pierre Dernis, chirurgien ORL.

Il faut 85 infirmiers pour faire tourner une réanimation à 30 lits

Au lieu d'une centaine de patients par jour en temps normal, la chirurgie n'en accueille plus que quarante désormais. Et les équipes ont dû déprogrammer de nombreux patients pour se concentrer sur les interventions les plus vitales comme "la cardiologie ou la cancérologie", précise l'établissement. Certains actes, comme les endoscopies digestives, pourront parfois être effectués au Pôle santé Sarthe et Loir du Bailleul. L'hôpital est également en discussion avec les cliniques privées du Pré et du Pôle santé sud pour que ses chirurgiens puissent effectuer des opérations dans leurs blocs opératoires, comme ce fut le cas au printemps.

Cette réorganisation permet à l'hôpital de redéployer 50 infirmiers, 40 aides-soignants et des médecins anesthésistes vers la réanimation, où les besoins explosent : il faut "85 infirmiers et 56 aide-soignants" pour s'occuper 24h/24h de ses 30 lits, dont la moitié est désormais occupée. En cas de nouvel afflux de patients, l'hôpital pourrait passer en mode "guerre totale" et pousser sa capacité à 42 lits. Mais il devrait alors fermer toute son activité chirurgicale, hors urgences.