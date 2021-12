Covid-19 : l'hôpital Jacques Cœur de Bourges active le "Plan blanc"

C'est une première en Berry : face à la pression épidémique liée notamment au Covid-19, l'hôpital Jacques Cœur de Bourges active à son tour le "plan blanc". Objectif optimiser les moyens disponibles, et notamment dégager des lits, pour permettre d'hospitaliser tous les patients prioritaires.

Déjà activé dans de nombreuses régions en France face à l'augmentation de cas de Covid-19, le "plan blanc" n'avait pour l'instant pas été déclenché en Berry, c'est désormais chose faite ce soir à l'hôpital Jacques Cœur de Bourges.

Décision prise après une réunion de crise ce mercredi après-midi, alors que les équipes du Centre hospitalier Jacques Cœur font déjà face, depuis plusieurs semaines, à une activité qui s’intensifie. La direction de l'établissement a pris la décision de déclencher ce plan "au vu des difficultés accrues à hospitaliser les patients des urgences, du nombre extrêmement élevé d’appels au SAMU-Centre 15, de l’augmentation progressive et continue du nombre de patients Covid hospitalisés quotidiennement ainsi que des taux d’occupation constatés dans les services d’hospitalisation et des tensions observées sur les métiers soignants" .

L’objectif du déclenchement du plan blanc est à la fois d'optimiser les lits de médecine déjà ouverts et de conforter voire d'augmenter le nombre de lits en réanimation et soins critiques.

Vers de futures déprogrammations d'intervention ?

Ce plan permettra aussi de relâcher la pression sur le personnel en garantissant la tenue des congés pour ces fêtes de fin d'année. L'hôpital berruyer assure mettre tout en œuvre pour que les opérations déjà programmées soient, dans la mesure du possible maintenues, mais précise qu'il est "_amené à différer toute activité programmée chirurgicale ou médicale non urgente_, à l’exception de la prise en charge des cancers, de l’activité pédiatrique et de toutes les prises en charge dont le report pourrait constituer une perte de chance".

L'établissement et l'Agence régionale de santé précisent cependant que les opérations non-urgentes, c'est-à-dire programmées, sont généralement peu nombreuses à cette période de fêtes de fin d'années et que les conséquences seraient donc très réduites pour les patients.