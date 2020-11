Covid-19 : sous tension, l'hôpital Jacques Coeur de Bourges a transféré trente-trois malades

Le département du Cher est particulièrement touché par l'épidémie de Covid-19 et les services de l'hôpital Jacques Coeur sont sous tension. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'établissement souligne que "le nombre de personnes hospitalisées atteintes du Covid-19 ne cesse d’augmenter. Les derniers chiffres témoignent d’une deuxième vague plus intense que la première". Depuis le 1er septembre dernier, 320 personnes atteintes du Covid-19 ont été hospitalisées dans l'établissement berruyer. Entre le 1er mars et le 1er juin dernier, 217 hospitalisations avaient été enregistrées. Aujourd'hui, le Centre Hospitalier Jacques Coeur est un des établissements de la région qui accueille le plus de patients : ce vendredi, 134 malades du Coronavirus étaient hospitalisés, dont 12 en réanimation.

Trentre-trois malades transférés

Pour éviter la saturation, réduire la pression sur le service de réanimation et "libérer des capacités de prise en charge de patients en phase aigüe au sein de l’hôpital et au plus près de son plateau technique", des transferts de malades ont été organisés vers d'autres structures du département et en dehors. Depuis le 5 novembre, 9 patients Covid-19 ont été transférés au CH de Vierzon et 14 à la clinique Guillaume de Varye. Cinq patients ont été transférés au CH d’Issoudun et 5 autres vers le CHRU de Tours.

Trente-quatre malades du Covid-19 à l'EHPAD Taillegrain

Dans son communiqué, l'hôpital Jacques Coeur précise que l'EHPAD de Taillegrain dont la gestion stable assurée par l'établissement berruyer, est touché de plein fouet par l'épidémie : 34 résidents ont été testés positifs au Covid-19. " Ce vendredi 13 novembre, les 29 résidents de l’unité Fernault et l’ensemble des professionnels ont été dépistés, comme auparavant pour les deux autres unités (Bonamy et Audoux) où des personnes positives au Covid-19 avaient été identifiées, de façon à maîtriser au maximum les chaînes de contamination" précisent l'hôpital qui ajoute que dans les unités concernées, les visites sont pour le moment suspendues. À l’EHPAD de Taillegrain, ces visites sont désormais organisées uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi après-midi. Pour faire face à cette situation tendue, les responsables de l'hôpital rappellent également que l'établissement recrute toujours des des infirmier.e.s et des aides-soignant.e.s.