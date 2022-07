Covid-19 : l'hôpital nord Deux-Sèvres déclenche à nouveau le niveau 1 de son plan blanc

Le niveau 1 du plan blanc à nouveau activé au CHNDS dans les Deux-Sèvres en raison d'une circulation très active du coronavirus et d'une augmentation des hospitalisations.

Le CHNDS déclenche à nouveau le niveau 1 du plan blanc, mesure d'urgence pour faire face à une recrudescence de l'épidémie de Covid-19. "Actuellement, environ 35 patients Covid sont hospitalisés, nécessitant une réorganisation des prises en charge", indique le centre hospitalier nord Deux-Sèvres dans un communiqué. Des soignants sont aussi contaminés.

Manque de personnels

A cela s'ajoute l'arrivée des fortes chaleurs et le manque de personnels. "Compte-tenu des difficultés importantes de recrutement de professionnels infirmiers et aides-soignants au niveau national et de la période de vacances, l’établissement dispose de peu de leviers pour réorganiser ses prises en charge au regard des besoins grandissants", explique l'hôpital qui rappelle l'importance du respect des gestes barrières. Le plan blanc niveau 1 est déclenché jusqu'à nouvel ordre.