COVID-19 : l'hôpital Nord Franche-Comté interdit les visites pour endiguer la 2ème vague

Pour endiguer la deuxième vague du COVID, l'hôpital Nord Franche-Comté renforce ses mesures de protection à compter de ce samedi 12 décembre 2020 et pour une durée de trois semaines minimum. Avec 160 patients hospitalisés pour le coronavirus, dont 19 en réanimation, l'hôpital de Trévenans est sous tension absolue. Il y a tout simplement aujourd'hui plus de malades que de lits (155 lits) alors qu'une quinzaine de transferts de patients a eu lieu cette semaine sur d'autres établissements de la région. La décrue espérée et amorcée il y a quelques semaines n'est plus d'actualité aujourd'hui avec une brusque remontée de l'activité depuis une semaine explique Pascal Mathis, le directeur de l'établissement qui a présenté ce vendredi les "mesures d'exception" pour "imposer un coup d'arrêt à cette recrudescence qui mènerait à une impasse" précise-t-il encore.

Visites interdites, sauf exceptions

L'objectif est d'avoir moins de personnes qui circulent au sein de l'établissement "Ce n'est pas le virus qui circule mais les personnes qui le font circuler" rappelle le docteur Anne-Sophie Dupont, présidente de la Commission médicale de l'hôpital de Trévenans "Il faut limiter au maximum la circulation des personnes au sein de l'établissement pour éviter que le virus ne s'y introduise d'où cette décision d'interdire les visites parce que si vous êtes un proche d'un patient qui a le COVID, vous avez de forts risques d'être en phase d'incubation, ou de l'avoir attrapé et donc les visiteurs sont des entrées potentielles du virus". Il existe néanmoins quelques situations où la présence d'un accompagnant est autorisée : patients en fin de vie, salles de naissance, maternité, pédiatrie, néonatologie, service mortuaire.

Réduction du nombre de consultations

Autre mesure phare prise par la direction de l'hôpital Nord Franche-Comté : réduire de moitié les consultations "Au niveau des consultations, il y a des flux de patients qui arrivent et le but de la diminution de ces consultations, c'est comme dans un hall de gare, c'est de faire diminuer la densité de population et les échanges pour que ce virus arrête d'entrer dans notre hôpital" souligne Anne-Sophie Dupont. Par ailleurs, les selfs de restauration à Trévenans, Montbéliard et Bavilliers, sont également fermés au moins jusqu'au 4 janvier prochain. Pour ce qui est des opérations hors COVID, "elles sont assurées pour celles qui sont programmées mais il y aura encore pas mal de reprogrammations" précise Pascal Mathis.

Une 2ème vague plus longue

Malgré une situation tendue, l'hôpital Nord Franche-Comté rappelle "qu'il n'y a pas de rupture dans la permanence des soins, les équipes sont au complet, même si le le personnel est également touché avec 90 professionnels contaminés sur cette deuxième vague "... une deuxième vague qui est "plus longue que la première" insiste Pascal Mathis. Le directeur de l'établissement s'attend à ce qu'elle dure encore avec les retrouvailles des fêtes de fin d'année "Nous avions eu plus de 800 patients pris en charge pour le COVID au printemps dernier, nous en sommes déjà à plus de 700 cet automne, nous allons sûrement dépasser le seuil de la première vague".