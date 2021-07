COVID-19 : l'hôpital Nord Franche-Comté s'attend à une vague d'hospitalisations mi-août

Le calme avant la tempête ? Malgré la hausse des contaminations dans le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort, il n'y a pour l'instant pas de pression hospitalière liée au COVID-19 à l'hôpital Nord Franche-Comté. Selon les derniers chiffres, il n'y a que quatre personnes touchées par le coronavirus qui sont hospitalisées en secteur de médecine, déjà touchés par d'autres pathologies. En réanimation, il n'y a plus aucun patient à traiter pour cette maladie. De quoi donner un peu de repos aux soignants, éreintés par la précédente vague quasi continue entre janvier et juin.

Malgré tout, l'hôpital se prépare car l'Agence Régionale de Santé est particulièrement pessimiste face aux récents indicateurs. Elle prévoit un afflux de nouveaux patients à partir de la mi-août. Alors le docteur Jean-Baptiste Andreoletti, qui préside la commission médicale de l'hôpital appelle les Nord Franc-Comtois à se faire vacciner car la quasi totalité des patients récemment pris en charge à l'hôpital pour COVID, souvent jeunes, ne l'était pas. "La hausse sera endiguée par la généralisation de la vaccination. C'est ce sur quoi les pouvoirs publics comptent, et sur quoi nous comptons aussi", explique-t-il.

"Je pense que la quatrième vague, si elle a lieu, sera celle des personnes non-vaccinées. (...) Il est indispensable que les gens se fasse vacciner correctement parce que ça leur ouvrira des portes avec les nouvelles directives gouvernementales mais surtout ça nous évitera je l'espère d'éviter ce que nous avons connu lors des trois premières vagues", confie le chef de service.

Les taux d'hospitalisation en réanimation par département