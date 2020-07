Covid-19 : L'Huisserie, première commune à se faire dépister en Mayenne

L'Huisserie est la première ville du département à se faire tester. La campagne de dépistage commence par cette commune du sud de Laval après le test positif d'un employé de l'abattoir Holvia qui a ensuite contaminé toute sa famille, "ce qui a créé un "mini-foyer" de contamination," explique le maire de la ville, Jean-Pierre Thiot.

2 000 courriers déjà envoyés

L'assurance maladie a donc commencé à contacter les habitants en envoyant 2 000 bons pour un dépistage gratuit. "Dans notre famille, on est en pleine forme," confie un habitant, "mais on va y aller pour voir parce qu'on ne sait pas si on est porteur sain." Même argument chez une autre Huisserienne : "on ne sait pas si on a été en contact avec des personnes contaminées."

Une campagne de dépistage qui semble convaincre et qui est nécessaire d'après le maire, Jean-Pierre Thiot. "Il faut vraiment que l'on sache la situation exacte de notre commune," affirme-t-il, "j'invite la population à se rendre dans les centres de dépistage."

Pour ce dépistage, les habitants de L'Huisserie doivent se rendre à Laval. Il peuvent aller au centre hospitalier ou à l'ancien foirail, sur rendez-vous. Deux autres points de dépistage devraient être annoncés ce dimanche 12 juillet. Il sera possible de s'y rendre avec son justificatif mais sans rendez-vous.

L'Huisserie n'est que la première étape de cette campagne de dépistage. A terme, c'est tout le département qui devrait être testé.