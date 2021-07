Covid-19 : l'Île-de-France repasse dans le rouge avec un taux d'incidence de 50,5

Alors qu'Emmanuel Macron prend la parole ce lundi soir à 20h, le taux d'incidence en Île-de-France vient de passer un seuil critique. Le chiffre publié ce dimanche est de 50,5, ce qui signifie que le seuil d'alerte est dépassé. Après avoir atteint son plus bas niveau de l'année le 25 juin dernier à 24,6, cela fait plus de quinze jours qu'il est en hausse, il a désormais doublé. Tous les départements d'Île-de-France, sauf la Seine-et-Marne, sont au-dessus de la moyenne nationale, qui est de 35. Le variant delta, qui représente depuis ce week-end plus de la moitié des contaminations en France, fait craindre aux autorités une quatrième vague. Un rebond de l'épidémie reste possible tant que la population n'aura pas atteint l'immunité collective.

Dans le détail, c'est à Paris que ce taux est le plus haut, à 82,8. Dans les Hauts de Seine, il est aussi au-dessus de 50, à 52,9. Dans ce département, il a doublé ces sept derniers jours, témoignant d'une progression rapide du virus. En Seine-Saint-Denis, il est 48, dans le Val d'Oise de 46,4, dans le Val-de-Marne de 44,5, dans les Yvelines de 42,8 et dans l'Essonne de 41,6. Seule la Seine et Marne est moins touchée avec un taux d'incidence de 28,1.

Autre donnée inquiétante : SOS Médecins a noté une petite hausse de son activité liée au Covid ces derniers jours. L'indicateur s'était stabilisé la semaine dernière selon le président de l'association dans le Grand Paris, après avoir longtemps été en baisse. Cette donnée est scrutée de près car elle présage de ce qu'il risque de se passer très vite dans les services d'urgence. Les hospitalisations et le nombre de patients en réanimation sont toujours orientés à la baisse, mais cette baisse ralentit. La bonne nouvelle en Île-de-France est que le nombre de personnes qui se font vacciner quotidiennement est en légère hausse depuis quelques jours alors qu'il ne cessait de chuter depuis la fin mai.