Covid-19 : l'île du Levant mise (presque) sous cloche après la détection d'un cluster

Le variant Delta s'est propagé ces derniers jours sur l'île du Levant, contraignant le préfet du Var à prendre ce mardi des mesures exceptionnelles, comme l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique, le port du masque obligatoire sur toute la partie civile de l'île (hors plages) et l'interdiction de servir les clients à l'intérieur pour les cafetiers et les restaurateurs. 46 personnes ont été testées positives au Covid-19 selon des chiffres communiqués ce mardi par l'Agence régionale de santé, dont 23 artistes (la plupart étrangers) qui ont participé à un festival qui s'est tenu du 1er au 4 juillet, au Levant.

"Ce sont des mesures contraignantes, on en mesure bien toute la difficulté. Et on ne les a pas prises de gaieté de cœur. Mais c'est à la fois un signal qu'on donne aux personnes qui travaillent sur l'île, et à celles qui la visitent plus ou moins longuement. Et on espère pouvoir ainsi juguler la diffusion de l'épidémie", indique Evence Richard, le Préfet du Var.

Des cas découverts la semaine dernière

Interrogée déjà vendredi dernier par France Bleu Provence sur la découverte de ce cluster, la délégation départementale du Var de l'Agence régionale de santé ne souhaitait pas s'étendre sur le sujet. Pourtant, toujours selon nos informations, plusieurs personnes présentaient déjà les symptômes du Covid-19. Une équipe de testeurs s'est rendue sur place vendredi. "55 personnes ont été détectées, 19 étaient positives. Finalement 46 personnes se sont révélées positives dont 23 artistes qui sont déjà repartis. Les 23 autres sont encore sur l'île pour la plupart", selon Henri Carbuccia, le délégué départemental varois de l'ARS. Ceux qui ont décidé d'y passer quelques jours ce week-end apprécieront.

Une flambée de cas qui a donc contraint le préfet du Var à prendre des mesures exceptionnelles, et l'ARS à organiser une campagne de dépistage. "Pour toutes les personnes qui le souhaitent, habitants de l'île, salariés, ou vacanciers, un dépistage est possible ce mardi, sur place, grâce à nos équipes", précise Henri Carbuccia. Le dépistage est suspendu le 14 juillet et va reprendre jeudi avec un laboratoire privé, toujours sur place. Une campagne de vaccination est également prévue ce week-end sur l'île du Levant, là encore pour les volontaires. "On ne peut forcer personne, mais le message, c'est de se faire dépister car c'est le plus sûr moyen. D'autant qu'on leur offre un service sur place, de savoir si ces personnes sont porteuses, oui ou non, du variant delta", résume Evence Richard.

Des policiers municipaux présents

C'est un coup dur pour cette petite île traditionnellement très festive, notamment à cette époque de l'année. "Mais nous n'avons pas le choix", redit le préfet du Var, soutenu dans ses choix par le maire de Hyères, Jean-Pierre Giran. Des policiers municipaux ont d'ailleurs été positionnés sur l'île du Levant depuis ce lundi soir. Ils doivent rester 24h sur 24h pour vérifier la bonne application de l'arrêté pris par le Préfet du Var. "Nous espérons aussi le renfort de la police nationale", indique un représentant de la ville de Hyères.