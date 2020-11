Le CHU de Strasbourg et l'Institut Pasteur étudient la production d'anticorps protecteurs après une infection au Covid-19. Il en ressort que l'immunité peut durer plusieurs mois, et qu'elle serait plus longue chez les femmes que chez les hommes.

Covid-19 : l'immunité serait plus longue chez les femmes, selon une étude du CHU de Strasbourg

Voilà plusieurs mois que le CHU de Strasbourg et l'Institut Pasteur mènent une étude sur la capacité du système immunitaire à produire des anticorps protecteurs après une infection au Covid-19, et la durée de cette immunité. Des premiers résultats révélés mercredi 18 novembre suggèrent que l'immunité durerait plus longtemps chez les femmes que chez les hommes.

Les chercheurs ont suivi 308 personnels hospitaliers ayant contracté une forme légère du Covid-19. Ils montrent que, trois mois après l'infection, 99% des sujets ont toujours des anticorps dans leur organisme, 84% six mois après l'infection.

L'immunité au Covid-19 peut durer plusieurs mois

Les taux d'anticorps baissent plus rapidement chez les hommes que chez les femmes, quels que soit leur âge ou leur indice de masse corporelle (IMC). "Ce résultat suggère que la durée d’immunité (...) serait plus longue chez les femmes que chez les hommes", concluent les chercheurs.

L'étude reste à approfondir et devra être validée sur un nombre plus grand d'individus. Si elle se confirme, elle viendrait corroborer l'inégalité homme/femme face au Covid-19, d'autres études ayant démontré que les hommes sont plus susceptibles d'être touchés par des formes graves de la maladie.