Covid-19 : seuil de vigilance largement dépassé dans l'Indre, le Cher tout près du seuil d'alerte

L'épidémie de Covid-19 progresse en Berry. Dans l'Indre, le taux d'incidence (nombre de personnes testées positives pour 100.000 habitants) a progressé de plus de 12 points entre mardi et ce vendredi. Dans le Cher, on est tout près du seuil d'alerte.

Même si la progression est moins rapide dans les deux départements berrichons, l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 est une réalité. Dans l'Indre et le Cher, le taux d'incidence (nombre de personnes testées positives pour 100.000 habitants) a atteint le seuil de vigilance fixé à 10 personnes testées positives pour 100.000 habitants. Mardi dernier, ce taux d'incidence était de 33,70 dans le Cher. Il est aujourd'hui de 49,30 tout près du seuil d'alerte fixé à 50 personnes testées positives pour 100.000 habitants. Une fois ce seuil dépassé, de nouvelles restrictions peuvent être mises en place après une analyse de la situation par Santé Publique France. Dans l'Indre, le taux d'incidence est aujourd'hui de 37,30 contre 24,90 mardi dernier, soit plus de 12 points en 3 jours. Dans les autres départements de la région, l'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret, le seuil d'alerte a été dépassé.

Sept décès supplémentaires en quelques jours dans les hôpitaux et Ehpad de la région

Dans la semaine du 29 septembre au 5 octobre, sur les 2.973 personnes testées dans le Cher, 146 ont présenté un test positif. Dans l'Indre, sur les 1.571 tests réalisés, 81 sont revenus positifs. L'Agence régionale de santé précise qu'il y a, à ce jour, quatre personnes en réanimation dans l'Indre, c'est une de plus par rapport à mardi dernier. Dans le Cher, deux personnes sont toujours hospitalisées en service de réanimation. Depuis le début de l'épidémie, 1.028 décès ont été enregistrés dans les hôpitaux et les Ehpad de la région Centre-Val de Loire, soit sept décès de plus par rapport à mardi dernier.

Nouveau bilan du cluster au service d'oncologie de l'hôpital de Bourges

Un nouveau bilan du foyer Covid-19, détecté la semaine dernière au service d'oncologie de l'hôpital Jacques Cœur de Bourges a été communiqué. Six patients ont finalement été diagnostiqués positifs (sur 21) et 9 personnels soignants sur 65. Deux patients sont décédés depuis et deux autres restent hospitalisés en service de maladies infectieuses. Le service d'oncologie du centre hospitalier de Bourges a été désinfecté mais aucune admission nouvelle n'est possible pour le moment