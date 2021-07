Le taux d'incidence dépasse les 50 cas positifs pour 100.000 habitants dans l'Indre et dans le Cher. En revanche, les hospitalisations et réanimations restent stables.

Covid-19 : l'Indre et le Cher repassent au-dessus du seuil d'alerte pour le taux d'incidence

C'est une première depuis le 8 juin dans le contexte de l'épidémie de Covid-19. Le taux d'incidence repasse au-dessus de la barre des 50 cas positifs pour 100.000 habitants dans nos deux départements berrichons selon les données publiées ce mardi soir par l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire. Il s'agit du premier seuil d'alerte. Dans l'Indre, ce taux s'élève à 57,60 et il est de 52,60 dans le Cher pour la semaine du 18 au 24 juillet. À titre de comparaison, pour la semaine du 11 au 17 juillet, le taux d'incidence n'était que de 16,60 dans l'Indre et de 31 dans le Cher.

Mais les autres indicateurs ne sont pas à la hausse. dix malades du Covid sont hospitalisés dans le Cher et quatre le sont dans l'Indre. Et il n'y a aucun patient en réanimation. Est-ce un effet de la campagne de vaccination ? La certitude, c'est que plus de la moitié des Berrichons ont reçu les deux injections.