COVID-19 : l'inquiétude des hôpitaux de l'Yonne pour le mois de janvier

Noël n'est pas encore passé que les soignants ont tous le regard tourné vers le mois de janvier. Un regard marqué par la crainte d'une reprise épidémique ou même d'un maintien des contaminations élevées enregistrées actuellement dans l'Yonne.

Des personnels de l'unité COVID qui ont besoin de repos

Dans l'unité COVID de l’hôpital de Sens, malgré une quinzaine de patients présents, l'heure est au répit explique la cheffe de service Aline Creuwels : "il y a une priorisation pour le personnel de l'unité COVID pour pouvoir prendre cinq jours d'affilée pendant les congés de fin d'année. On a des équipes paramédicales qui sont sur le pont depuis février 2020, qui ont pris très peu de repos. Donc là on a du personnel qui est fatigué physiquement et psychiquement."

"J'espère que les Icaunais vont faire ce qu'i faut pour les fêtes et qu'on n'aura pas des lendemain qui déchantent - Dr. Aline Creuwels, chef de service à l'hôpital de Sens Copier

Se préparer à un nouvel afflux massif

Cette médecin reconnaît elle aussi mal dormir, penser tout le temps à son travail et se projeter déjà sur la suite : "personne ne sait ce que va donner le mois de janvier. En tout cas, on se tient prêts pour pouvoir assumer un nouvel afflux massif de malades, si la situation se présente."

à lire aussi Comment les Ehpad de l'Yonne se préparent à la vaccination contre le COVID-19

Deux hypothèses pour janvier, mais pas de baisse

Même anticipation à l'hopital d'Auxerre, où la directrice adjointe Séréna Relland ne table pas sur une baisse des admissions pour COVID-19 au mois de janvier : "on envisage deux scénarii où on aura une nouvelle vague épidémique avec un niveau d'hospitalisation encore plus élevé que celui qu'on connait ou alors, on serait sur un plateau épidémique comme depuis une quarantaine de jours, à un niveau élevé comme actuellement."

Pour ces responsables hospitalières, notre attitude pendant les fêtes sera déterminante sur l'épidémie.