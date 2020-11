Covid-19: l'INSEE analyse l'évolution de la mortalité provoquée par l'épidémie

L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques Auvergne - Rhône-Alpes a eu la curiosité de voir si la deuxième vague de Covid-19 était sensible dans la mortalité globale, département par département. La réponse est oui, presque partout.

L'INSEE a étudié le nombre de décès recensés entre le 1er septembre et le 2 novembre dans chaque département, toutes causes confondues. Dans la région, cela donne un total de 13.651 décès. Globalement, la surmortalité est restée modérée jusqu'à la mi-octobre, avant de rapidement augmenter ensuite. Les chiffres de l'INSEE restent provisoires et seront probablement révisés à la hausse.

Dans l'Allier:

683 décès en 2019. 816 en 2020: + 19%.

Dans le Cantal

369 décès en 2019, 339 en 2020: - 8%

En Haute-Loire

353 décès en 2019. 457 en 2020: + 29%

Dans le Puy-de-Dôme

1.090 décès en 2019. 1.258 en 2020: + 15%

A noter l'exception cantalienne avec 30 décès en moins. Un chiffre à relativiser car le nombre de décès enregistrés en septembre et octobre 2019 était assez faible dans le Cantal; en 2018, il y avait eu 312 décès, 9% de moins qu'en 2020. Pour les autres départements auvergnats, le nombre de personnes décédées était sensiblement le même en 2018 et en 2019.