Covid-19 : l'Isère passe officiellement en rouge

C'était devenu quasiment une certitude depuis mercredi soir et un taux d'incidence ayant franchit les 50 pour 100 000. C'est désormais chose faite. Dans son point de ce jeudi soir Santé publique France colore l'Isère de rouge avec un taux d'incidence - c'est à dire un nombre de cas positif pour 100 000 habitants - dépassant 66. C'est également le cas ce soir en Auvergne-Rhône-Alpes du Puy-de-Dôme et de la Loire, qui rejoignent le Rhône et l'Ain qui était déjà en "vulnérabilité élevée".