Covid 19 : l'obligation de porter le masque dans le Doubs reconduite jusqu'au 30 juin

De la prudence malgré des chiffres encourageants. C'est la position qu'a adopté le préfet du Doubs. Il a décidé ce jeudi de prolonger l'obligation du port du masque dans tous le département jusqu'au 30 juin inclus. "Il est nécessaire de rester attentif à l’évolution de l’épidémie et de maintenir les gestes barrières afin d’empêcher sa reprise. En ce jour, la situation sanitaire s’améliore progressivement dans la région et dans le département du Doubs. Néanmoins, il est nécessaire de poursuivre la lutte contre le caractère actif du virus et ses effets en termes de santé publique", a indiqué Joël Mathurin dans un communiqué.

Un taux de positivité descendu à 89,5 pour 100 000 habitants

Même si les signaux sont positifs, le virus continue d’affecter le département. Entre le 23 et le 29 mai, le taux d’incidence en population générale s'élevait à 89.5 pour 100 000 habitants et le taux d’incidence pour les personnes de plus de 65 ans, considérées comme à risque, à 30.1 pour 100 000 habitants. La pression hospitalière a également diminué puisque le nombre de patients hospitalisés pour la Covid-19 dans le Doubs était, au 1er juin, de 65 dont 20 en réanimation. En Bourgogne Franche-Comté, on recense actuellement 664 personnes hospitalisées dont 100 en réanimation.

L'espoir d'une sortie de crise dans les mois qui viennent

" Si ces chiffres sont encourageants, nous devons éviter que l’épidémie ne fasse davantage de victimes directes ou indirectes", poursuit le communiqué de la préfecture du Doubs. Prolonger l'obligation de porter le masque doit servir à éviter toute reprise épidémique du virus. Elle concerne toutes les personnes de plus de onze ans. La campagne de vaccination se poursuit dans le département, indique le préfet qui en appelle à la responsabilité et au civisme de chacun. " Elle doit nous permettre d’espérer une sortie de crise dans les mois qui viennent (...). Un relâchement trop précoce de nos comportements pourrait réduire à néant les efforts déjà accomplis", conclut Joël Mathurin qui s'apprête à quitter tout prochainement ses fonctions de préfet du Doubs.