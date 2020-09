Covid-19 : l'obligation de porter le masque dans les vingt-deux communes d'Orléans Métropole est prolongée

Comme prévu, le préfet du Loiret publie un arrêté qui rend encore obligatoire le port du masque dans les vingt-deux communes d'Orléans Métropole du 1er au 30 octobre inclus. Les cyclistes et coureurs à pied sont exemptés. Le masque doit couvrir le nez et la bouche, précise l'arrêté.

L'obligation de porter le masque dans l'espace public est prolongé d'un mois dans les vingt-deux communes de la métropole d'Orléans. Sans surprise, et comme il l'avait annoncé lundi sur France Bleu Orléans, le préfet du Loiret Pierre Pouëssel a signé un nouvel arrêté, ce jeudi.

Cyclistes et joggeurs exemptés

Cette obligation de porter le masque "couvrant le nez et la bouche" s'applique à tous, à partir de 11 ans, "à l'exclusion des personnes pratiquant le vélo ou la course à pied", précise l'arrêté. Les personnes handicapées munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation et mettant en oeuvre les mesures sanitaires sont exemptées aussi.

Vingt-deux communes concernées

Le non-respect de cette obligation peut entraîner une amende de 135 euros, et même 375 euros en cas de récidive. Ce nouvel arrêté est donc valable jusqu'au 30 octobre, dans l'ensemble du territoire des communes suivantes :