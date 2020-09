Covid-19 : l'Oise passe au rouge et prend six mesures anti-coronavirus

L'Oise fut le premier cluster coronavirus de France. Le département vient de repasser en zone rouge, a appris France Bleu Picardie auprès de la préfète de l'Oise Corinne Orzechowski.

Premier niveau d'alerte

Trois seuils d'alerte ont été établis pour lutter contre le coronavirus (alerte normale, alerte renforcée et alerte maximale), selon plusieurs critères (nombre de cas en réanimation, nombre de cas positifs...). Ainsi, l'Oise vient de passer tout juste au-dessus du seuil des 79 cas positifs pour 100 000 habitants. Le département en est pour l'instant à 54 cas.

Les trajets entre l'Oise et l’île-de-France en cause

En fait depuis la fin de l'été, la reprise du virus est plus forte dans le Sud et dans l'Est du département. Les agglomérations de Senlis, Creil, Compiègne, Noyon ou Vermont sont les plus touchées. Ce sont les mouvements pendulaires qui expliquent principalement cette recrudescence du virus : beaucoup d'Oiséens travaillent en région parisienne. 150 000 habitants vont travailler par exemple tous les jours dans la zone aéroportuaire de Roissy. Ajouter à cela les axes de communication comme les autoroutes A1 ou A16 très fréquentées entre l'Ile-de-France et l'Oise, la ligne ferroviaire entre Gare du Nord et Creil, etc.... la circulation du virus est désormais très active dans le département.

Port du masque et fermeture des buvettes

La préfecture vient donc de prendre six nouvelles mesures pour limiter les contaminations.

Il va falloir s'habituer à porter le masque dans les grandes communes du département. Son port était obligatoire sur les marchés, aux abords des écoles et des centres commerciaux, il est désormais généralisé dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Les rassemblements festifs de plus de trente personnes sont désormais interdits dans tous les établissements recevant du public comme par exemple les salles des fêtes. Plus question de boire à la buvette ou de manger sur des points de restauration debout. Ils seront fermés, y compris dans les stades. Pour ceux qui souhaitent voir leurs amis dans des parcs, il faudra se limiter à des groupes de dix personnes statiques dans les parcs, les jardins ou les plans d'eau. Toutes les braderies et foires de plus de 200 exposants en plein air sont annulées. Enfin pour limiter les fêtes et les déplacements nocturnes, plus de vente d'alcool à emporter entre 00h30 et 6 heures du matin dans tout le département.

Contrôles renforcés

Les contrôles de police et de gendarmerie vont s'intensifier dans les lieux de restauration et les bars. Sept débits de boissons ont déjà été fermés à Beauvais, Creil et Compiègne car ils ne respectaient pas les gestes barrière.