Covid-19 : l'opération de dépistage sans rendez-vous renouvelée ce week-end à Châteauroux

La Métropole de Châteauroux renouvelle son opération de dépistage au covid-19 sans rendez-vous ce dimanche 30 et ce lundi 31 janvier. Comme les fois précédentes, elle se déroule sur la place Gambetta, dans les chalets.

Après avoir réalisé près de 1 000 tests antigéniques les deux week-end précédents, l'opération de dépistage sans rendez-vous est renouvelée à Châteauroux. Deux journées sont programmées ce dimanche 30 et ce lundi 31 janvier. Comme les fois précédentes, les tests ont lieu dans les chalets, sur la place Gambetta. Il est possible de vous y rendre entre 13 heures et 17 heures, mais attention, il y a certaines conditions à remplir.

Les conditions pour se faire dépister

Châteauroux Métropole, qui organise ce dépistage, rappelle que "seules les personnes positives à la Covid-19 ou cas contact et ayant reçu un document de la Caisse primaire d’assurance maladie peuvent se présenter pour un dépistage. Les enfants envoyés par les écoles sont aussi acceptés."