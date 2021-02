Coronavirus : l'Union européenne commande 300 millions de vaccins supplémentaires à Moderna

L'Union européenne a annoncé ce mercredi avoir passé un accord avec Moderna pour acheter 300 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19. Plus précisément, il s'agit de 150 millions de doses pour les troisième et quatrième trimestres 2021 et une option de 150 millions de doses en plus pour 2022.

Cette commande passée par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'ajoute à un premier contrat conclu en novembre dernier avec le laboratoire américain et qui prévoyait l'envoi de 160 millions de doses vers le vieux continent. Au total, l'UE devrait donc disposer de 310 millions de vaccins cette année.

Une bonne nouvelle, surtout après les annonces de retards de livraisons il y a quelques semaines par Pfizer-BioNTech, AstraZeneca et Moderna. Fin janvier, ce troisième laboratoire avait en effet annoncé un délai supplémentaire d'envoi des vaccins vers l'UE et donc vers la France, avec 150.000 doses en moins pour l'Hexagone en février, soit un quart de moins que ce qui était prévu. Des retards que le patron de Moderna, le Français Stéphane Bancel, avait essayé de justifier en évoquant des problèmes logistiques.

Janssen bientôt dans la course ?

De son côté, le laboratoire Janssen, filiale européenne du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson, a déposé mardi une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19 dans l'Union européenne. Un vaccin à injection unique et ne requérant pas de très basses températures pour sa conservation. Une décision concernant sa validation est attendue pour le mois de mars. S'il est autorisé par l'Agence européenne des médicaments (EMA), il serait donc le quatrième vaccin à pouvoir être utilisé dans l'UE.

Au total, 33 millions de doses des vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca ont été livrées aux Etats membres et 22 millions de personnes dans l'UE ont reçu au moins une dose (dont sept millions ont reçu les deux injections). En France, ce sont plus de 2,3 millions personnes qui ont reçu une première dose, selon les chiffres du ministère de la Santé (et plus de 800.000 ayant reçu la seconde).

Ce mardi, l'OMS a dévoilé des chiffres révélant une nette baisse des contaminations (-16%) et des décès (-10%) liés au Covid-19 dans le monde la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, mais se refuse à crier victoire trop vite.