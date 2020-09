Covid-19 : L'unité mobile de dépistage s'installe à l'IUT de Laval, près de 300 étudiants testés

La tranche des 15-45 ans est la plus touchée par la Covid-19 en cette mi-septembre, indique l'ARS des Pays de la Loire. Pour enrayer la propagation de l'épidémie, les autorités sanitaires ciblent donc les jeunes pour le dépistage.

Une unité mobile de test vient directement à eux, sur le parking de l'IUT de Laval. Elle y était ce jeudi 17 septembre et les jeunes, visiblement, l'attendaient. Pour ce premier jour sur le campus, près de 300 étudiants sont venus se faire dépister.

A la réouverture l'après-midi, il y a déjà une heure d'attente. Beaucoup de jeunes viennent dès la sortie des cours. C'est à coté donc pratique pour Léana et Mélanie, étudiantes en génie biologique. "On voit entre 15 et 25 personnes par jour, toujours les mêmes mais ça brasse quand même. Le midi par exemple, on croise tout le monde. On préfère donc vérifier qu'on ne l'a pas pour ne pas contaminer les autres, nos parents, nos grands-parents", expliquent les deux jeunes femmes.

Les gestes barrières, aussi en soirée ?

A l'IUT, les deux jeunes filles disent bien respecter le port du masque, les gestes barrières mais comment cela se passe-t'il en soirée, avec les amis ? "Des fois, on ne fait pas trop attention mais sans faire exprès, c'est juste qu'on a les anciennes habitudes. Du coup, j'essaie de ne pas trop sortir", reconnaît Léana.

Pour ces soirées privées, l'université en appelle à la responsabilité de chacun. En revanche, Sébastien Iksal, vice-président du campus de Laval a tranché pour les fêtes universitaires. "On leur a dit de ne pas en faire. Ils ne font pas le week-end d'intégration qu'ils ont l'habitude de faire. De notre côté, on n'a pas fait non plus "Campus en fête", comme cela, le message est clair", justifie-t'il.

Sébastien Iksal veut éviter le brassage, surtout que des étudiants viennent de la Sarthe ou de l'Ille-et-Vilaine, des départements en zone rouge. Cette unité mobile de dépistage revient le jeudi 24 septembre à l'IUT de Laval.