Covid-19 : l'unité mobile de vaccination de la Protection civile du Loiret très sollicitée

Depuis que le Département du Loiret a arrêté son centre mobile de vaccination, des associations ont pris le relais pour continuer à vacciner en milieu rural. C'est le cas de la Croix Rouge sur le Montargois mais aussi de la Protection civile, qui s'installe du lundi au jeudi dans une petite commune avec des doses du vaccin Pfizer - soit 6 communes visitées à 2 reprises cet été jusqu'au 26 août (Jargeau, Dampierre-en-Burly, Nogent-sur-Vernisson, Tigy, Coulons et Châtillon-Coligny).

Un public plus jeune...

Cette semaine, c'est à Dampierre-en-Burly qu'a pris place l'unité mobile, à la salle polyvalente. Et la salle ne désemplit pas, explique Natacha Lohest, cadre opérationnelle de la protection civile du Loiret : "Début juin, quand on a commencé l'unité mobile, on écoulait 650 à 700 doses par semaine. Mais depuis les annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet, on est passé à 1 000 doses par semaine, et ce rythme va se poursuivre en août, car la plupart de nos créneaux de vaccination ont été réservés."

Mais le profil des vaccinés a changé : conçue pour se rapprocher des publics isolés - personnes âgées ou fragiles, ayant du mal à se déplacer - l'unité mobile accueille actuellement beaucoup de jeunes. "On a 20% d'adolescents cette semaine, note ainsi la secrétaire générale de la mairie de Dampierre, Isabelle Mahé-Berthault, venue prêter main forte. On voit aussi des jeunes adultes, des soignants, des touristes également qui profitent de leurs vacances pour faire leur première injection et qui feront leur deuxième injection chez eux, à leur retour de congés."

... mais pas toujours convaincu

Ces vaccinés de la dernière heure sont d'ailleurs plus ou moins convaincus du bienfait de la vaccination : "Je suis obligée de prendre le vaccin pour faire un voyage en Espagne, explique ainsi Vanessa, 23 ans, venue de Gien. C'est aussi pour les sorties, pour pouvoir continuer à aller au cinéma et au bowling avec mes amis." Thomas, 21 ans, n'est pas non plus très enthousiaste : "Je suis étudiant à Tours, mes parents habitent ici alors j'en ai profité pour me faire vacciner, pour être tranquille, on va dire. Et aussi parce que je dois faire bientôt un stage dans un salon de tatouage, cela peut m'être utile."

La protection civile du Loiret injecte actuellement 1 000 doses du vaccin Pfizer par semaine via son unité mobile © Radio France - François Guéroult

Julie, 39 ans, est venue sans cacher sa colère. Cette aide-soignante dans un hôpital du Loiret ne se fait vacciner qu'à contrecœur et parce qu'elle sera concernée par l'obligation vaccinale instaurée pour certaines professions. "Je n'ai pas le choix, puisque sinon, je n'aurais plus de travail. J'ai vraiment le sentiment de le faire contrainte et forcée. C'était ma décision de ne pas me vacciner, parce que j'ai eu le Covid, et parce que je prends des précautions, au travail comme à l'extérieur mais là, on est obligé, sous la menace... Et je ne suis pas la seule à penser cela : une collègue m'a dit qu'elle avait le sentiment d'aller à l'abattoir. Dans la charte du patient, il y a la liberté de refuser les soins ; ce sont des droits qui sont bafoués."

Des réticences qui n'empêchent pas le centre de fonctionner de manière fluide, tempère Vanessa Lohest. "Cette campagne est plutôt valorisante pour l'image de la Protection civile, souligne-t-elle. D'ordinaire, les gens croient qu'on est surtout là pour former et secourir ; mais notre première mission, c'est d'aider les populations et les professionnels de santé, et c'est pleinement ce que l'on fait avec la crise du Covid." Les créneaux de vaccination pour l'unité mobile de la Protection civile sont à réserver sur la plateforme Doctolib. La plupart affichent complets, mais il y a encore quelques disponibilités.