Covid-19 : l'unité mobile de vaccination du Territoire de Belfort va fermer

Le centre de vaccination mobile du Territoire de Belfort va arrêter de circuler dans les différentes communes du département ce samedi 30 octobre. Décision prise en accord avec la Préfecture et l'Agence Régionale de Santé. Il n'y avait quasiment plus de prises de rendez-vous depuis quelque temps.

L'unité mobile de vaccination contre le Covid-19 avait été mise en place le 1er février 2021 dans le Territoire de Belfort. Dix-neuf communes et 7.710 habitants ont pu en bénéficier. Les personnes de plus de 70 ans ont ainsi pu se faire vacciner à moins de cinq kilomètres de chez elles. Mais depuis plusieurs semaines, le nombre de prises de rendez-vous était en très nette baisse.

"Avec la Préfecture, nous avons fait le constat d'un phénomène de baisse d'activité. Par ailleurs, la cible vaccinale des personnes de plus de 12 ans avait été largement atteinte, nous avons choisi de fermer l'unité mobile", explique Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort.

La campagne de vaccination se poursuit

Le centre de vaccination mobile ferme, mais deux centres restent ouverts dans le département : celui de Belfort et celui de Grandvillars. De nombreux rendez-vous sont d'ailleurs disponibles sur la plateforme Doctolib, que ce soit pour une première, deuxième ou troisième dose.

Les médecins, pharmaciens et infirmiers continuent également de vacciner contre le Covid-19. "Pour les personnes qui ne sont pas mobiles, votre professionnel de santé peut vous faire une prescription de transport. Votre trajet vers un centre de vaccination sera donc pris en charge et remboursé par l'Assurance Maladie. Le département finance également une heure de trajet, pour qu'une auxiliaire de vie emmène un patient se faire vacciner", détaille Sandrine Marchetti, directrice adjointe de la délégation Nord Franche-Comté de l'ARS.

Par ailleurs, pour les personnes de plus de 80 ans souhaitant se faire vacciner à domicile, il faut appeler le 0 800 730 957. Il s'agit d'un numéro vert dans le cadre de la campagne nationale "Vaccinons nos ainés". Dans le Territoire de Belfort, 13 % des plus de 80 ans n'ont toujours pas reçu de dose, ils sont 7 % chez les plus de 60 ans.