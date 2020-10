Covid-19 : l'Université de Lorraine dépiste ses étudiants

C'est dans une grande salle au rez-de-chaussée du bâtiment de la faculté de lettres que des infirmiers du SDIS 54 et des bénévoles de la protection civile ont dressé leurs stands pour accueillir les étudiants désireux de se faire dépister. Il n'y a pas de file d'attente et les résultats du test sont communiqués au bout de quinze minutes "ce sont des tests antigéniques, très rapides à réaliser" explique le commandant Lionel Robert, du service d'incendie et de secours de Meurthe et Moselle "on enfonce un écouvillon dans le nez, qui sera ensuite plongé dans un réactif, ensuite par capilarité, le liquide va monter, c'est comme un test de grossesse, lorsqu'il affiche une barre, c'est négatif, deux barres, c'est positif. Dans ce dernier cas, l'étudiant est invité dans une autre salle pour réaliser cette fois un test PCR afin de confirmer ou pas la positivité du test".

Une stratégie de dépistage globale des étudiants avant le retour dans les familles © Radio France - Mohand Chibani

Retour en famille pour la Toussaint

Les dernières statistiques montrent que le nombre de cas chez les jeunes de 20 à 29 ans ne cesse d'augmenter. Les étudiants en font partie et le retour dans les familles à partir de vendredi prochain inquiète les autorités sanitaires. C'est pourquoi, l'Agence régionale de santé a mobilisé des professionnels en grand nombre sur les campus "il s'agit non seulement d'effectuer les tests mais aussi de sensibiliser les étudiants à la Covid et aux gestes barrières" rappelle Clément, infirmier libéral venu prêter main forte sur le campus.

Ces tests, gratuits et sans ordonnance sont organisés sur l’ensemble du territoire lorrain par le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Nancy, le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Metz-Thionville ou des laboratoires privés.

Une barre c'est négatif, deux barres c'est positif © Radio France - Mohand Chibani