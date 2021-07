Covid-19 : la 4ème vague arrive dans le Var

C'est un constat alarmant qui a été dressé ce vendredi midi par le Préfet du Var, l'Agence Régionale de Santé et des représentants du Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon. En effet, après quinze semaines de baisse constante et régulière des indicateurs du virus, et une baisse de la pression exercée sur le système hospitalier, le Var est confronté à un renversement de tendance depuis une semaine. Les taux d'incidence et de positivité ont été multipliés par deux. Mais même si ces taux n'atteignent pas les niveaux records de mars 2020, le Préfet du var en appelle à la responsabilité de tous et rappelle la nécessité de se faire vacciner.

Le nombre de clusters actifs dans le Var est passé de trois la semaine passée à douze ce vendredi. Le nombre de patients augmentent aussi à l'hôpital. Et le Var se trouve en tête des départements de la Région où le variant delta est présent. Ce variant représente 80 % des nouvelles contaminations. Les autorités médicales considèrent d'ailleurs qu'il devrait "écraser" les autres variants très vite.

Un cluster sur l'île du Levant

"Tout le département est concerné" indique Henri Carbuccia, le directeur de la délégation départementale de l'ARS. "Ce sont des personnes qui reviennent de l'étranger ou de pays européens comme l'Italie ou le Portugal. Certains malades ont aussi assisté à des rencontres sportives dans le cadre de l'Euro. Il s'agit de clusters familiaux, amicaux. Des personnes non vaccinées ou non complètement vaccinées " détaille Evence Richard, le Préfet du Var. Un cluster a par exemple été détecté sur l'île du Levant où treize personnes se seraient révélées positives au variant delta jeudi . Un cluster dû à un rassemblement festif quelques jours plus tôt "en l'absence des gestes barrière et dans lequel le port du masque n'aurait pas forcément été respecté" selon les informations recueillies par France Bleu Provence.

"Nous ne sommes vraiment pas sortis de la crise" martèle le Préfet du Var. Face à ce constat, le représentant de l'Etat rappelle qu'il faut respecter les mesures et se faire vacciner. "Le respect des protocoles sanitaires et porter le masque là où il encore obligatoire, à savoir sur la voie publique dans tous les rassemblements avec un regroupement important, y compris les marchés" souligne Evence Richard.

Incitation à la vaccination

La quatrième vague est donc annoncée. "Et nous ne pouvons que retarder son échéance" constate Henri Carbuccia. "La quatrième vague parait inévitable mais c'est sa force et sa puissance que l'on pourrait peut-être atténuer en incitant à la vaccination encore plus. En sachant qu'il faut au moins deux injections pour être protégé et qu'on est protégé au moins quinze jours après la deuxième dose. Le calendrier tourne à contre-sens par rapport à la diffusion du variant delta. Mais toute protection est bonne à prendre. Si on peut ralentir en aérant, en faisant les mesures barrières, ce qui nous permet d'avoir le temps d'implémenter notre vaccination, cela fait partie des critères qui nous aideront à franchir cette quatrième vague" explique le Docteur Clarisse Audigier-Valette, responsable de l'unité pneumo Covid au Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon la Seyne.

Inquiétude pour les hôpitaux varois

A Toulon, à l'hôpital Sainte Musse, les patients de la troisième vague quittent à peine leur lit. Et l'établissement hospitalier a retrouvé une configuration normale il y a quelques jours seulement. Le retard des opérations déprogrammées n'a pas encore été rattrapé. Et l'inquiétude est d'autant plus grande face à l'arrivée de cette quatrième vague que le Var est annoncé comme étant le département touristique le plus prisé cet été. "Nous sommes inquiets face aux estivants qui vont arriver et qui n'ont évidemment pas de médecin traitant dans le département. Ils vont donc très naturellement se tourner vers SOS médecin et vers les Urgences. Or si tous ceux qui ont de la fièvre, mal à la gorge, des nausées et des vomissements viennent, on sait traiter les patients. Mais ce qui nous fait peur, c'est de ne pas pouvoir tous les traiter si on a trop de monde, au détriment des non-covid. Nous craignons la saturation du système de soins" explique le Docteur Audigier Valette.

"Nous sommes dans un pays où on a accès à la vaccination. Il faut plutôt voir une chance qu'un handicap à réaliser cette vaccination" conclut la responsable de l'unité pneumo Covid. La vaccination sans rendez-vous doit être développée aux heures creuses entre 11h et 16h. Et la semaine prochaine, un ou deux centres éphémères de vaccination pourraient ouvrir dans des galeries commerciales selon le Préfet du Var.