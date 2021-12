Covid-19 : la 5e vague se stabilise en Bretagne, le Plan blanc activé partout dans les hôpitaux

Le taux d'incidence sur les sept derniers jours est en léger recul dans la région. Mais les contaminations restent à un niveau élevé (300 cas pour 100 000 habitants) et l'Agence régionale de santé active le Plan blanc dans l'ensemble des hôpitaux de la région.

Le Plan blanc est déclenché dans l'ensemble des hôpitaux bretons annonce ce vendredi l'Agence régionale de santé.

Près de 10 000 nouveaux cas enregistrés en une semaine dans la région mais le taux d'incidence recule légèrement. Il reste tout de même à 300 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests recule légèrement également (5,3% contre 5,5 la semaine précédente).

Dans le détail, le taux d'incidence n'augmente plus que dans les Côtes d'Armor (+0,6 avec 224,9 cas pour 100 000 habitants) et recule partout ailleurs. Il reste tout de même très élevé en Ille-et-Vilaine (358,5) et dans le Morbihan (360).

On compte 50 patients supplémentaires hospitalisés en une semaine (477 hospitalisations au total dans les hôpitaux bretons) dont 13 en réanimation (61 en tout).

32 patients sont décédés en une semaine. 112 clusters sont en cours d'investigation dans la région dont 46 dans le Morbihan et 21 dans le Finistère.

Par ailleurs, la Bretagne vient d'accueillir deux patients en provenance de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'un est hospitalisé au Centre Hospitalier Bretagne Atlantique à Vannes, l'autre à Saint Malo.