Covid-19 : la baisse du taux d'incidence ralentit dans l'Indre et dans le Cher

Encore de bonnes nouvelles face à l'épidémie de Covid en Berry. La pression hospitalière continue de diminuer. Elle reste certes à un niveau élevé. Mais il y a de moins en moins de malades dans les hôpitaux : 115 personnes prises en charge dont 7 dans les services de réanimation. Et puis la circulation du virus continue de ralentir avec un taux d'incidence de 543 cas positifs pour 100 000 habitants dans le Cher et de 746 dans l'Indre. C'est tout simplement du jamais vu depuis le début de l'année. Mais on remarque que les contaminations ne baissent plus aussi vite que ces dernières semaines.

