La cellule de crise du SAMU de Meurthe-et-Moselle dédiée au Covid-19 face à une "explosion des appels"

Le rythme est intense pour les équipes d'étudiants en médecine mobilisées chaque jour au sein de la cellule d'appels du SAMU de Meurthe-et-Moselle dédiée au coronavirus. "C'est non-stop, confirme Caroline, une externe en cinquième année. On voit que les gens appellent de plus en plus, ils sont très inquiets". La jeune femme, qui s'est déjà portée volontaire deux fois pour répondre aux appels depuis la mise en place de cette plateforme le 2 mars à l'hôpital central de Nancy, observe une nette différence entre les deux séances. "Par rapport à lundi, la situation a déjà évolué. C'est beaucoup plus dense maintenant, en début de semaine on travaillait avec une plus petite équipe et là, elle a doublé."

60% des appels au SAMU liés au Covid-19

Chaque jour, désormais, trois équipes de dix étudiants externes, accompagnés de trois médecins encadrants, se relayent, toutes les cinq heures. Vendredi 13 mars, plus de 800 appels ont été recensés. La barre du millier d'appels quotidiens sera bientôt franchie. "C'est une véritable explosion des appels, confirme le docteur Eric Clément, praticien hospitalier du SAMU 54. Le 2 mars, les appels coronavirus représentaient 25% de notre masse d'appels sur une journée, vendredi nous étions à 60% de nos appels. Les gravités sont variables, mais cela veut dire que nous recevons plus d'appels à présent au centre 15 de Nancy lié au coronavirus que des appels autres."

Face à cet afflux, le docteur Eric Clément n'exclue pas de mobiliser encore plus de renforts. "Nous avons la possibilité de monter en puissance si cela s'avère nécessaire, assure-t-il. Du fait des fermetures des universités et des écoles, nous avons déjà commencé à pré-mobiliser des élèves infirmiers et des praticiens hospitaliers de services non impactés directement." Actuellement, cette cellule de crise fonctionne de 8h30 à 23h30, sept jours sur sept.