Covid-19 : la Belgique rouvre ses frontières, les commerçants attendent leur tour

La Belgique a rouvert ses frontières, ce lundi 19 avril. Depuis près de trois mois, il fallait un motif impérieux ou professionnel pour les franchir. C'est une première étape, avant l'ouverture des commerces non-essentiels et des terrasses pour les bars et les restaurants.

Voyager hors des frontières est de nouveau autorisé, en Belgique. Les autorités ont levé cette interdiction pour les déplacements "non-essentiels" qui était en vigueur depuis fin janvier en raison de la pandémie. Les habitants de la zone frontalière espèrent retrouver rapidement les français et attendent avec impatience la levée des autres restrictions.

Tous les cours ont repris

Kevin a profité dès le premier jour, de cette réouverture des frontières. Le jeune homme habite Wattrelos et sa famille est à Mouscron. "J'ai décidé de venir, ce matin-même, dit-il. Depuis plusieurs semaines, je n'osais plus venir de peur d'avoir une amende."

Cette réouverture des frontières correspond à la fin des vacances de Pâques, en Belgique. De la maternelle à l'université, tous les cours ont repris, ce lundi matin, et cela réjouit Anissa et Carole. "Voir des gens, ça nous change, avouent-elles. Avec le confinement et les vacances, on ne voyait plus personne. C'est mieux comme ça."

Sébastien, patron de bar à Mouscron, attend surtout la réouverture totale de son établissement. © Radio France - Jean-Michel Nagat

La réouverture des terrasses prévue le 8 mai

Mais ce n'est qu'une étape ! Le lundi 26 avril, les commerçants non essentiels et les salons de coiffure pourront rouvrir leurs portes. Les terrasses des bars et restaurants, elles, rouvriront le 8 mai. "C'est toujours ça, réagit Sébastien, patron du bar Les Brasseurs, à Mouscron. On a hâte de retrouver nos amis français, qu'ils viennent goûter nos produits, mais ce qu'on attend surtout, c'est la réouverture totale des bars, pas seulement les terrasses."

Les règles restent inchangées pour les travailleurs transfrontaliers, comme c'est le cas dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les habitants des autres territoires ne peuvent envisager des vacances, compte-tenu de la limitation des 10 km toujours en vigueur dans l'Hexagone.

Quoi qu'il en soit, cette réouverture des frontières reste encore très floue, l'arrêté officiel n'a toujours pas été publié. Les autorités belges précisent d'ailleurs que les voyages non-essentiels dans l'Union européenne restent "déconseillés". Pour les déplacements hors de l'UE, les règles européennes restent en application.