Covid-19 : « La bise, c’était bien mais ça fait partie de l’ancien monde » estime un médecin bordelais

Le Covid-19 aura-t-il la peau de la bise, cette coutume française ? Depuis ce lundi, le gouvernement a levé certaines restrictions sanitaires comme le port du masque à l’école, en entreprise ou dans les magasins. Pour autant, les Français sont-ils prêts à se refaire la bise pour se saluer ? Oui, selon les témoignages recueillis dans le centre-ville de Bordeaux, mais certains habitants paraphrasent Pierre Desproges : « pas avec n’importe qui ».

Ça fait du bien de faire des câlins et des bisous - Méloée, coiffeuse à Bordeaux

Dans son salon de coiffure, situé place du Palais, Méloée reconnaît avoir pris le pli : "Quand on se croise avec ma collègue, on se salue de loin. C’est plus avec les clients car on est content de les voir. Ça fait du bien de faire des câlins et des bisous". À côté d’elle, sa collègue Claire avoue qu’elle n’est pas impatiente à l’idée de refaire la bise à certains : "On garde nos distances et on ne touche pas les gens qui transpirent. Au moins comme ça on est tranquille !"

Claire indique qu’elle pourrait claquer à nouveau une bise à ses amis mais qu’elle continuera de faire attention à ses grands-parents. "Ma mamie fait une hormonothérapie donc elle est fragile. Même si ça me coûte de ne pas l’embrasser, je me dis que je la préserve", note cette jeune Bordelaise.

"Ne pas perdre les bonnes habitudes"

Ces derniers jours, les chiffres de l’épidémie de Covid repartent à la hausse et le gouvernement appelle à la prudence. Bernard Plédran, médecin bordelais, s’inscrit dans cet élan : "On a pris de bonnes habitudes avec les gestes barrières, ce serait bien de ne pas les perdre trop rapidement. L’expérience nous montre que depuis deux ans, les épidémies de grippe ont été moins virulentes grâce à cela." Selon lui, la bise est une pratique à oublier : "C’était bien mais ça fait partie de l’ancien monde."

Les Français semblent être prêts à abandonner la bise pour se saluer d’après une enquête Ifop, réalisée l’an dernier. "78% d’entre elles ne feront plus la bise à des inconnus et 50% éviteront à l’avenir d’embrasser proches et collègues", indique l’étude.