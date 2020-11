Covid-19 : la Bretagne reprend le contrôle de la situation

En Bretagne, plusieurs indicateurs montrent une sensible amélioration de la situation dans la lutte contre le coronavirus selon le dernier bilan sanitaire de l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence est en baisse ainsi que le taux de positivité. Malgré tout, 20 décès sont à déplorer en 72 h.

Les effets du deuxième confinement se font en sentir en Bretagne. Le dernier bilan sanitaire de l'Agence régionale de santé montre une amélioration de la situation dans la lutte contre le Covid-19. Dans les dernières 72 h, le taux d'incidence a baissé de 50% pour atteindre 132,6 cas pour 100.000 habitants. Il baisse dans les 4 départements. La Bretagne a enregistré 1799 cas supplémentaires en trois jours, soit un taux de positivité de 10%, qui est aussi en baisse par rapport au dernier bilan sanitaire.

Des chiffres plus contrastés dans les hôpitaux

Dans les hôpitaux bretons, le nombre de patients atteints du coronavirus augmentent en 72 h, 722 hospitalisations en cours (+16); en revanche, on observe une baisse dans les services de réanimation, 114 malades (-6). 78 patients hospitalisés ont pu rejoindre leur domicile. Depuis le début de l'épidémie, 453 patients sont morts du coronavirus à l'hôpital soit 20 décès supplémentaires en 3 jours.

Davantage de foyers épidémiques

La région compte actuellement 34 clusters, 10 de plus en 72 h. Le tiers de ces foyers épidémiques se trouve dans des sphères privés, 8 dans des Ehpad et 2 en milieu scolaire et universitaire.