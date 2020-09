Covid-19 : la Bretagne reste épargnée, mais le virus circule davantage dans la métropole rennaise

Le Bretagne reste une région épargnée par le coronavirus mais les autorités restent vigilantes dans la métropole rennaise où le virus circule plus rapidement qu'ailleurs en Bretagne. Les jeunes de 16 à 35 ans sont les plus nombreux à contracter le virus.

"Au regard d'autres régions ou d'autres départements en France, comme les Bouches du Rhône, les départements bretons restent relativement épargnés par l'épidémie de coronavirus" estime la Préfète de Bretagne. La situation est plus préoccupante dans la métropole rennaise, où le virus circule davantage, notamment chez les jeunes. Un chiffre est parlant, celui du taux d'incidence. C'est l'un des facteurs qui est examiné de près. Ce taux est actuellement de 55 cas pour 100.000 habitants dans la métropole rennaise. C'est le taux le plus important dans la région. "C'est normal car c'est ici que la densité de population est la plus importante" ajoute Michèle Kirry. Ce taux est de 21 cas pour 100.000 habitants sur l'ensemble de la Bretagne. Il est de 33 cas pour 100.000 habitants en Ille-et-Vilaine, 15 dans le Finistère, 17 dans le Morbihan et de 13 cas pour 100.000 habitants dans les Côtes-d’Armor.

Des contaminations plus nombreuses chez les jeunes de 16 à 35 ans

Dans la métropole rennaise, depuis la rentrée scolaire, les autorités regardent de très près ce qui se passe sur les campus universitaire, car "_nous observons une circulation du virus beaucoup plus importante chez les plus jeunes, les 16-35 ans, avec de nombreux cas asymptomatiques_" précise Stéphane Mulliez, le directeur de l'ARS en Bretagne. Des campagnes de communication seront relancées auprès de ce public jeune pour rappeler les gestes barrière et l'obligation du port du masque.

Plus de 300.000 tests réalisés dans la région

Depuis le 4 mai, plus de 309.000 tests ont été réalisés en Bretagne. Les capacités de dépistage ont été multipliés par quatre en Ille-et-Vilaine précise l'ARS. Actuellement le taux de positivité de ces tests est de 2% sur l'ensemble de la région. Ce taux est de 3.6% pour la métropole rennaise.

Pas de dérogation à la règle de la jauge des 5.000 spectateurs dans les stades de foot et salles de concert

La situation sanitaire est certes parfaitement maîtrisée, mais la préfète de Bretagne ne souhaite pas donner de dérogation à la jauge des 5.000 spectateurs pour un match de foot ou un concert "pas question d'être à l'origine d'un cluster géant". Les supporters des clubs de foot breton devront être patients avant de retrouver un Roazhon Park plein. "La question n'est pas seulement d'examiner la situation dans le stade, mais aussi aux abords, avant et après les matchs" précise Michèle Kirry.

Un plan métropolitain de prévention et de protection renforcées

La préfète de Bretagne Michèle Kirry lors du point presse ce vendredi 5 septembre © Radio France - Céline Guétaz

"Pour mieux se préparer et agir de façon concertée" précise la préfète de Bretagne, il existe désormais à l'échelle de la métropole rennaise, un plan de prévention et de protection renforcées en cas de rebond de l’épidémie Covid-19. Un plan similaire existe à Brest. Pour la métropole rennaise, quatre niveaux ont été établis, avec des mesures associées. Nous sommes actuellement au niveau 1, avec notamment le port du masque obligatoire dans le centre de Rennes. Le port du masque qui est plutôt bien respecté souligne la Préfète "seul petit bémol, lors des soirées dans l'hypercentre de Rennes."