Covid-19 : la Bretagne, est-elle une région à risque comme le laisse entendre Roselyne Bachelot ?

"Un certain nombre d’épidémiologistes nous disent que la Bretagne pourrait être un secteur à risque pendant le mois de janvier". C'est la phrase prononcée ce jeudi 17 décembre par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot chez nos confrères de France Inter.

Roselyne Bachelot a ainsi voulu justifier la non-réouverture des cinémas et théâtres en Bretagne alors que la région est plus épargnée que d'autres par l'épidémie de Covid-19.

Un secteur qui semble protégé aujourd'hui peut devenir un secteur à risque très vite. Roselyne Bachelot

"La Bretagne n'est pas plus à risque que les autres régions", nuance Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistiques à l’Ecole des hautes études en santé publique à Rennes. "Toute la France est à risque", ajoute Pascal Crépey. "Un rebond épidémique est possible sur tout le territoire à cette période".

Pas plus d'immunité de groupe dans les régions les plus touchées. Pascal Crépey

"Même les régions qui n'ont pas été épargnées, comme l'Île-de-France ou le Grand Est, n'ont pas atteint des niveaux d'infection permettant de les considérer comme protégées d'un rebond épidémique".