Covid-19 : la brigade "contact tracing" de l'Eure cherche des renforts en CDD

80 personnes composent la brigade "contact tracing" de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, mais devant la hausse exponentielle de patients testés positifs, une centaine par jour dans le département, la CPAM recherche 10 salariés en CDD pour renforcer son équipe. Des contrats à durée déterminée de trois mois, renouvelables, à temps plein : "On recherche du relationnel, une capacité à convaincre et le sens du travail en équipe" détaille Frédéric Brance, le directeur adjoint de la CPAM de l'Eure, pour "un travail intense où il y a parfois un peu d’émotion, parce que vous appelez des gens pour leur dire qu'il ont été en contact avec quelqu’un qui a un cas Covid confirmé".

Écoutez le reportage de Laurent Philippot, au sein de la brigade "contact tracing" de l'Eure Copier

Des postes ouverts à tous

Sur les 80 personnels de la brigade "contact tracing", une quarantaine est en contrat à durée déterminée. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a fait le choix de recruter des étudiants, "on a douze étudiants en médecine qui nous aident sur le "tracing", ils sont en troisième année, ils ont ce vernis de profession médicale. On a aussi des étudiants en kiné" détaille Frédéric Brance. Des étudiants qui ont tout intérêt à travailler les samedis et les dimanches, ces jours sont majorés, "ça peut représenter 400 euros de plus par mois" explique le directeur adjoint de la caisse pour un contrat payé un peu plus que le SMIC. La formation est assurée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, "la formation théorique dure une journée avec une partie sur le "contact tracing" et une partie sur la protection des données puisqu'on manipule des données sensibles, médicales ou personnelles de type numéro de téléphone, adresse mail et adresse postale" explique Nicolas Brifault, le manager de la plateforme.

Quels sont les profils recherchés ? Le détail avec Frédéric Brance, le directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure Copier

Pour envoyer votre CV à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, c'est ici.