Covid-19 : la campagne de dépistage massif, gratuit et sans rendez-vous se poursuit à Orléans

Lancée mi-août par l'Agence régionale de santé, la campagne de dépistage massif du Covid-19 se poursuit à Orléans. Les tests nasaux ont lieu sur le site du dispensaire Porte Madeleine et sont gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance, le mardi, jeudi et samedi jusqu'à la fin du mois.

Jusqu'à la fin du mois de septembre, l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire poursuit sa campagne de dépistage massif et gratuit du Covid-19 à Orléans, débutée le mois dernier, alors que le Loiret reste classé rouge pour la circulation active du virus.

Dépistage gratuit le mardi, jeudi, samedi

Il est toujours possible de passer un test nasal, dit PCR, chaque mardi, jeudi et samedi au dispensaire Porte Madeleine à Orléans, de 10h à 17h30. Il s'agit d'un dépistage gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance. Il suffit de venir avec sa carte vitale et une attestation de mutuelle, ou à défaut une pièce d'identité et une attestation de la Sécurité sociale, précise l'ARS.