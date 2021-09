Covid-19 : la campagne de vaccination a débuté dans les collèges et lycées de l'Eure

La campagne de vaccination contre le Covid 19 démarre dans les collèges et lycées de l'Eure. Des équipes de soignants se déplacent dans les établissements scolaires à partir de cette semaine pour vacciner les élèves volontaires.

"Vous serez tous mieux protégés contre le virus et vous aurez plus de facilités à faire toutes les activités" lance le préfet de l'Eure Jérôme Filippini, en déplacement au collège Jean-Rostand d'Évreux, aux 33 élèves prêts à se faire vacciner ce mardi. Il y 48.000 jeunes de 12 à 18 ans dans l'Eure et 32.000 sont déjà vaccinés. Le préfet le rappelle, "ce n'est pas une vaccination obligatoire, elle n'est pas imposée à ceux qui ne le voudraient pas".

Malya a fait le choix de se vacciner "pour pouvoir, entre guillemets, retrouver la vie qu'on avait avant, aller au cinéma, au restaurant avec ma famille" explique l'élève de 5e. La jeune fille le confirme, la vaccination est un sujet de vaccination entre les ados : "On se dit est-ce que tes parents sont pour ou contre le vaccin, est-ce que tu es vacciné(e), est-ce que tu vas te faire vacciner ?".

Les parents de Luna n'ont pas eu besoin de convaincre leur fille : "Moi dès que je peux je le fais, pour les activités, le sport, le cinéma, le théâtre" détaille-t-elle dans la salle d'attente après son injection et avant de pouvoir retourner en classe. Une classe où si un cas de Covid est détecté, les élèves pourront rester en cours : "C'est mieux parce qu'on n'est pas obligé de rattraper les cours à la maison, c'est moins difficile, c'est mieux d’être en présentiel" estime Luna.

Le centre de vaccination est installé au centre de documentation et d'information du collège © Radio France - Laurent Philippot

Cette campagne de vaccination, "pour les parents, c'est très pratique, pas besoin de rendez-vous, tout se fait sur place" dit la principale du collège, Corinne Colledani-Galpin. Des équipes sont en effet détachés dans les établissements scolaires, par exemple du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine pour le collège Jean- Rostand. Au collège Jacques-Daviel à Mesnil-en-Ouche, c'est une ligne du centre de vaccination de Bernay qui interviendra. Sur l'ensemble du département "on aura tout bouclé en trois semaines" souligne Laurent Le Mercier, le directeur académique des des services de l'Éducation nationale de l'Eure.

La seconde injection du vaccin sera effectuée avant les vacances de la Toussaint.