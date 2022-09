Covid-19 : une nouvelle campagne de vaccination à partir du 3 octobre, avec les vaccins ciblant Omicron

La campagne de vaccination anti-Covid, avec les nouveaux vaccins qui ciblent le variant Omicron, démarrera le 3 octobre prochain, a annoncé le ministre de la Santé François Braun sur franceinfo ce mardi. Les plus de 60 ans, les plus fragiles et leur entourage ainsi que les soignants sont concernés.