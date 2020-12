Covid-19 : la campagne de vaccination débute symboliquement dans la région

L'Agence Régionale de Santé (ARS) dévoile le calendrier de la première étape de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Auvergne Rhône-Alpes. Après un lancement symbolique à Lyon ce lundi et les premières vaccinations dans l'unité de soins de longue durée de l'hôpital Pierre Garraud, elle sera déployée à partir du 4 janvier dans les 12 départements de la région.

Congélateurs spéciaux dans 13 hôpitaux d'ici la fin de semaine

Dans un communiqué, l'ARS précise que "13 établissements hospitaliers de la région auront reçu d'ici la fin de la semaine un congélateur permettant de stocker à -80 degrés les premières doses de vaccin qui arrivent de manière progressive".

Les premières piqûres en Savoie et Haute-Savoie ne devraient toutefois pas avoir lieu avant le 17 janvier. La liste des ehpad et unités de soins de longue durée concernés dans un premier temps, "environ trois par département", sera communiquée ultérieurement précise l'Agence Régionale de Santé. D'ici là, des consultations pré-vaccinales indispensables pour obtenir le consentement des résidents vont être réalisées.

Pour rappel, la première étape de la campagne de vaccination nationale, "qui durera de six à huit semaines", concerne exclusivement les personnes âgées en ehpad et unités de soins de longue durée, ainsi que les professionnels à risque travaillant dans ces structures. En Auvergne Rhône-Alpes, environ 135.000 personnes se verront ainsi proposer la vaccination dans 1018 établissements.

Comité stratégique dans chaque département

Dans chaque département, un comité stratégique et une cellule opérationnelle vaccination sont en cours de constitution et se réuniront dès la semaine prochaine. Le comité stratégique sera présidé par le préfet et la cellule opérationnelle par l'ARS.

L'étape 2 de la campagne de vaccination concernant en priorité les plus de 75 ans vivant à domicile débutera en février 2021. Le reste de la population pourra progressivement se faire vacciner à partir du troisième trimestre 2021. La vaccination, sur la base du volontariat, s'effectue en deux injections espacées de 21 jours.