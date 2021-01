Covid-19 : la campagne de vaccination démarre dans un ehpad du Sud-Mayenne

Les premiers vaccins sont arrivés en Mayenne. Et les premiers résidents qui seront vaccinés dans les prochains jours sont ceux notamment de l'ehpad de Bouère, dans le sud du département. Cette nouvelle étape très importante dans la lutte contre la Covid-19 durera entre six et huit semaines. Pour rappel : il faut deux doses de vaccin à 21 jours d'écart.

Peu de vaccino-sceptiques

Ces dernières heures, il a fallu procéder au recueil de consentement avec les résidents. C'est le travail d'un médecin et d'une infirmière ici. Dans l'établissement, 80% environ des personnes âgées acceptent de se faire vacciner. Mais que faire avec les résidents qui refusent ? N'y a-t-il pas un risque de les isoler de la vie collective de l'ehpad ? C'est toute la difficulté des prochaines semaines explique le directeur de l'ehpad Pascal Daubert. "On a par exemple quelques personnes qui jouent encore aux cartes. Et effectivement, quand on a les cartes, on se les échange. Ça peut paraître anodin mais cela peut-être un vecteur de la maladie. Il va falloir faire la part des choses entre l'immunité collective et la liberté de choix de chacun" explique le responsable de l'établissement.

"Arrivé à notre âge c'est nécessaire" déclare Maurice, 85 ans Copier

Les familles ont évidemment leur mot à dire lorsque le résident n'est pas en pleine possession de ses moyens. Pour informer au mieux les familles, et les résidents l'État a diffusé un guide de 45 pages sur cette campagne de vaccination. On y retrouve les étapes préparatoires expliquées ci-dessus et le protocole de prises en charge dans les ehpad. "On va faire les choses posément et assez rapidement parce qu'il y a une nécessité de planning [certains vaccins périment au bout de cinq jours, ndlr]. Aujourd'hui il y a encore quelques personnes indécises car médiatiquement, il y a un certain nombre d'inquiétude relayée et qui sont légitimes" termine Pascal Daubert.

Le super-congélateur est arrivé

En Mayenne, le super-congélateur, destiné à la conservation du vaccin anti-Covid, est arrivé au centre hospitalier de Laval. Pour l'instant il ne fonctionne pas, il est en cours de qualification technique. Ce congélateur à très basse température permet de stocker le vaccin de Pfizer BioNTech. En fonction de sa taille et de la population du département, entre 30.000 et 300.000 doses de vaccin pourront y être entreposées. La campagne de vaccination pour les plus de 65 ans (hors ehpad) et des personnes fragiles ne débutera pas avant février voire mars prochain.