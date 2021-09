Covid-19 : la campagne pour la troisième dose de vaccin débute dans les Ehpad

La campagne de rappel vaccinal débute dans les Ehpad. Les résidants vaccinés il y plus de six mois sont invités à recevoir une troisième dose alors que le variant Delta, plus contagieux et résistant, est désormais largement répandu en France.

Les résidants des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à partir de ce lundi 13 septembre. "Un délai d'environ 6 mois" est nécessaire "entre la deuxième et la troisième dose", avait précisé le Premier ministre Jean Castex fin août. Depuis le 1er septembre, les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités ou jugées à très haut risque de développer une forme grave de Covid-19, peuvent déjà prendre rendez-vous, comme recommandé par la Haute Autorité de santé.

Six mois entre la deuxième et la troisième dose

La troisième dose est jugée nécessaire par l'exécutif car "la protection vaccinale chez certaines personnes – les plus fragiles, les plus âgés – baisse" face au variant Delta, plus contagieux et résistant, a fait valoir le chef du gouvernement. Avec la vaccination, "on a huit fois moins de chances d’être contaminé, onze fois moins de chances d’aller à l’hôpital", avait souligné Jean Castex il y a quelques semaines.

"On est en bonne voie", mais "ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts" face au Covid-19, a indiqué jeudi 9 septembre le ministre de Santé Olivier Véran sur France 2 alors qu'environ 10.000 nouveaux cas sont recensés chaque jour. "Près de 400.000 Français" ont d'ores et déjà reçu une troisième injection de vaccin et "ça se passe très bien", a-t-il ajouté. "Il n'y a pas de risque à avoir une troisième injection", a assuré Olivier Véran, en soulignant qu'en l'état actuel des connaissances, il n'y avait pas lieu de prévoir une dose de rappel pour toute la population. Au total, "18 millions de personnes sont susceptibles de recevoir le rappel", avait estimé fin août le ministère de la Santé.

L'Ordre des médecins volontaire

Quid des médecins et professionnels de santé ? En raison de la propagation du variant Delta, l'Ordre des médecins réclame qu'ils puissent dès à présent avoir accès à cette troisième dose.

"Face au risque de baisse d'efficacité des vaccins au-delà de six mois après un schéma vaccinal complet, en particulier contre le variant Delta, il est aujourd'hui nécessaire de permettre aux publics les plus exposés et les plus fragiles d'avoir accès à un rappel vaccinal", a indiqué l'Ordre dans un communiqué publié le 7 septembre. "L'Ordre des médecins demande que les médecins et tous les professionnels de santé soient considérés comme prioritaires pour l'accès à ce rappel, comme ils l'ont été au début de la campagne de vaccination, pour se protéger et protéger leurs patients". Une demande jugée "primordiale" pour "assurer la continuité des soins et la sécurité de tous, à l'hôpital comme en ville".