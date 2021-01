Covid-19 : la campagne vaccinale s'accélère en Sarthe

La campagne de vaccination au Covid-19 monte doucement en régime en Sarthe. Débutée la semaine dernière au centre hospitalier, au Pôle Santé Sud et dans une première maison de retraite privée à Champfleur, elle s'est poursuivie en ce début de semaine dans un deuxième Ehpad. Il s'agit de la maison de retraite Saint Vincent de Paul à Yvré l'Evêque où sur les 80 résidents, 25 ont reçu une première injection du vaccin Pfizer - Bio'N'tech.

L'établissement avait été au préalable candidat auprès de l'ARS. Les doses ont été livrées par la pharmacie de la commune ce lundi matin et toutes les piqûres ont été faites dans la matinée explique le docteur coordonnateur, Jean-Luc Murciani. "On a anticipé les choses. Début décembre, nous avons envoyé un courrier à toutes les familles pour savoir si elles étaient d'accord pour la vaccination sachant qu'on a plus de 70% de patients qui souffrent de troubles cognitifs. A partir de là, on a commandé les vaccins et ceux qui voulaient être vaccinés sont vaccinés. Il n'y a pas eu de réactions ou d'effets secondaires immédiats, tout s'est bien passé"

Seconde injection le 4 février

A ce jour, un peu plus de 30% des résidents ont donc été vaccinés. Mais ce n'est qu'une première étape précise Xavier Pelletier, directeur de la maison de retraite Saint Vincent de Paul. "Cela va continuer puisque les vaccinés attirent les vaccinations. Nous avions peu de demandes au début mais cela se décante et désormais j'ai 50% des résidents qui veulent se faire vacciner. Actuellement j'ai deux à trois nouvelles demandes chaque jour". Mais ils devront attendre le 4 février, date à laquelle sera effectuée la seconde injection pour les résidents ayant été vaccinés ce lundi.

Enfin 2 des 50 salariés de l'Ehpad d'Yvré l'Evêque, ayant plus de 50 ans, ont également été vaccinés.