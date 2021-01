Variant sud-africain du Covid-19 : un dépistage en cours dans cinq établissements scolaires franciliens

Des opérations de dépistage du Covid-19 sont en cours vendredi 15 janvier après-midi dans 5 établissements scolaires situés à Colombes (92), Maison Alfort (94), Bonneuil-sur-Marne (94), Fleury-Mérogis (91) et Paris (19ème). Ces établissements scolaires sont susceptibles d'avoir été fréquentés par des enfants potentiellement cas contacts d'un habitant du Val-de-Marne de retour de voyage au Mozambique et porteur du variant sud-africain du Covid-19.

Plusieurs des cas contacts ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 dont des enfants. Mais à ce stade, "le séquençage est en cours pour préciser s’il s’agit du variant sud-africain", indique l'ARS Ile-de-France. "Les mesures de protection, dont l’isolement, ont bien été respectées par l’ensemble des cas contacts à risque, qui continuent d’être suivis par l’Assurance maladie et l’ARS", indique encore l'ARS.

Des centres de dépistage ouverts samedi

Pour tenter de prévenir une diffusion du variant sud-africain, plus contagieux encore que le variant britannique, en Ile-de-France, une opération de dépistage massif, à l'image de celle organisée à Bagneux la semaine précédente, va s'organiser. Les habitants de Colombes (92), Maison Alfort (94), Bonneuil-sur-Marne (94) et Fleury-Mérogis (91) vont pouvoir accéder dès samedi 16 janvier à des centres de dépistage qui vont ouvrir dans ces communes. "La priorité restera aux enfants des établissements et leur famille", précise l'ARS. "Pour Paris, les professionnels, élèves et familles seront invités à aller se faire dépister dans le centre de leur choix", indique encore l'ARS.

A l'heure actuelle, il n'y a que 4 cas de contamination par la variante sud-africaine confirmés dans toute la France dont l'habitant du Val-de-Marne de retour du Mozambique qui est actuellement hospitalisé.