Covid-19 : La chorégraphie des soignants d'un EHPAD des Deux-Sèvres pour dire merci à leurs soutiens

Dans les Deux-Sèvres, les soignants d'une maison de retraite des Deux-Sèvres, l'EHPAD "Notre Maison" qui dépend de la fondation de l'Armée du Salut, à la Mothe-Saint-Héray ont trouvé une idée originale pour remercier tous ceux qui les ont soutenu pendant le confinement.

Les infirmières, aides-soignantes, aides médico-psychologiques et autres animatrices de l'établissement ont réalisé une petite chorégraphie en vidéo. Sur les images, on peut les voir, masque sur le visage, en train de danser en blouse blanche ou bleue, sur la chanson "Happy" de Pharell Williams. Le message de fin dit Merci pour votre soutien et s'adresse à tous ceux qui ont eu un geste pour elles alors qu'elles étaient en première ligne pendant le confinement : les collègues, les pompiers, les familles, entreprises, commerçants, et voisins.