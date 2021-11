Covid-19 : la cinquième vague est-elle "fulgurante" en France ?

Le porte-parole du gouvernement a averti ce dimanche, la cinquième vague de Covid-19 fait une progression "fulgurante" en France. Alors que jusqu'ici l'héxagone semblait épargné comparé à ses voisins européens, les chiffres repartent tous à la hausse, on fait le point.

Le week-end a été marqué par les contestations partout en Europe face à la réinstauration de restrictions sanitaires pour faire face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19. En France, les nouvelles contaminations après avoir doublé la semaine dernière, ne sont pas redescendues en dessous de la barre des 15.000 cas par jour cette semaine, pourtant l'heure n'est pas aux nouvelles contraintes sanitaires a tranché jeudi Emmanuel Macron. Mais le porte-parole du gouvernement alerte ce dimanche : la progression de la cinquième vague de Covid-19 est "fulgurante" en France. On fait le point.

Quelle est la situation en France ?

Ce dimanche, un seul département, la Mayenne, est en dessous du seuil d'alerte fixé par les autorités de 50 cas positifs pour 100.000 habitants. C'est en Ardèche que la situation est la plus préoccupante avec un taux d'incidence de 200 cas pour 100.000 habitants. La moyenne française est haute avec 166 cas pour 100.000 habitants.

Une croissance "fulgurante" du nombre de cas

Si les chiffres français sont encore bien en dessous de ceux de nos voisins européens, avec plus de 1.000 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants en Autriche, ou un taux d'incidence qui frôle les 500 chez nos voisins allemands, la progression du virus est sensible en France. La progression des contaminations est de 20% par semaine depuis début novembre, un chiffre constant qui permet à Guillaume Rozier, créateur du site de données sur l'épidémie CovidTracker, de parler de "croissance exponentielle". On prélève en moyenne 13 795 cas positifs au Covid19 chaque jour, en hausse (+ 46 %) par rapport à la semaine dernière.

La hausse se poursuit à l'hôpital

Autre indicateur très suivi par les autorités sanitaires, celui des admissions de malades du Covid-19 à l'hôpital. Les admissions en soin critique sont en hausse de 32% en moyenne cette semaine. Il y a actuellement 1.333 patients en réanimation dans les hôpitaux français, un nombre en deça ce ce que l'on a pu connaître en septembre dernier mais qui est en légère augmentation (+10%). Enfin en une semaine 46 personnes sont mortes du Covid-19 à l'hôpital soit une augmentation de 39% par rapport à la semaine dernière.

Les fermetures de classes décollent

Autre signal alarmant, le nombre de classes fermées a atteint un record en fin de semaine. 4.048 classes d'écoles, collèges ou lycées, fermées en raison de cas positifs, c'est trois fois plus qu'avant les vacances de la Toussaint. Un chiffre à tempérer avec le retour du protocole renforcé dans les établissements scolaires, précise cependant le ministère de l'Éducation nationale, il prévoit en effet une fermeture de classe dès le premier cas détecté dans le premier degré. Lundi dernier, le masque à également fait son retour dans l'ensemble des écoles primaires.

Pas de nouvelles restrictions sanitaires annoncées

Si les autorités suivent l'évolution épidémique de près. Aucune nouvelle mesure restrictive n'est à l'ordre du jour pour le moment a affirmé Emmanuel Macron ce vendredi dans le journal La Voix du Nord. L'Autriche met en place un confinement général de sa population à partir de ce lundi après avoir confiné cinq jours ses résidents "non-vaccinés", Emmanuel Macron estime lui qu'un isolement même réservé aux non-vaccinés n'est pour l'heure "pas nécessaire en France".

"Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France", explique le chef de l'État. Comme lors de sa dernière allocution le 9 novembre, le président de la République veut continuer à miser sur la vaccination. La campagne de rappel lancée début septembre pour les plus de 65 ans et les résidents des Ehpad s'élargit ce lundi aux plus de 50 ans. Cette semaine, la Haute autorité de santé a également publié un avis favorable à son extension dès 40 ans. Aujourd'hui 76,7% de la population française est vaccinée, près de 150.000 personnes ont déjà reçu leur dose de rappel, ce qui nous place dans la moyenne haute de l'Europe en terme de couverture vaccinale.