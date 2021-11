La cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 touche bel et bien le Loiret. Le taux d'incidence atteint les 150 cas positifs pour 100.000 habitants. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation est en forte hausse : 23 au total dans le Loiret, désormais.

Covid-19 : la cinquième vague touche aussi le Loiret, les contaminations et hospitalisations sont en hausse

L'épidémie de Covid-19 progresse fortement dans le Loiret (aussi), selon les derniers chiffres publiés ce mercredi par l'agence régionale de santé en Centre-Val de Loire.

Le taux d'incidence atteint 150 dans le Loiret

Premier indicateur : le taux d'incidence poursuit sa forte hausse. Il est désormais de 148,9 cas positifs pour 100.000 habitants dans le Loiret (il était de moins de 70 le 17 novembre dernier), même s'il reste inférieur à la moyenne nationale (193,2 cas pour 100.000 habitants). Le nombre de contaminations augmente donc sensiblement, en lien avec la hausse du nombre de personnes testées (74283 tests effectués en Centre-Val de Loire entre le 14 et le 20 novembre, contre 49142 sur la période du 7 au 13 novembre).

Deuxième indicateur : le taux de positivité est lui aussi en hausse (5,4% en Centre Val de Loire selon les derniers chiffres, contre 4,4% la semaine précédente).

Forte hausse du nombre d'hospitalisations dans le Loiret

Troisième indicateur : le nombre d'hospitalisations augmente. Dans le Loiret, on est passé de 18 à 23 patients atteints du Covid-19 en réanimation ou soins critiques en une semaine (chiffres de l'ARS publiés ce mercredi). Même chose pour les hospitalisations conventionnelles : 41 dans le Loiret ce mercredi contre 33 une semaine plus tôt).

On a un patient de moins de 30 ans non vacciné sous 12 litres d'oxygène !"

Le docteur Thierry Prazuck, chef du service maladies infectieuses au CHR d'Orléans explique que "la priorité est de vacciner les non vaccinés, ceux qui sont vaccinés de façon irrationnelle. On a actuellement [à l'hôpital d'Orléans] un patient qui a moins de 30 ans, il est hospitalisé, il n'était pas vacciné, il est sous douze litres d'oxygène ! On avait peur qu'il parte en réanimation".

Thierry Prazuck évoque aussi "une patiente obèse de 60 ans, non vaccinée : elle est en réanimation. On leur a demandé, à leur arrivée, "pourquoi vous ne vous êtes pas fait vacciner ? Vous pensiez passer entre les mailles du filet ? Je peux vous dire qu'ils ne sont pas fiers..."

Quatrième indicateur : alors qu'aucun décès de patient atteint du Covid-19 dans les établissements de santé du Loiret n'avait été enregistré du 10 au 17 novembre, deux personnes sont décédées depuis cette date, indique l'agence régionale de santé.