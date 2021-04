Covid 19 : La circulation du virus ralentie légèrement dans la Vienne mais s'accélère dans les Deux-Sèvres

Selon le point hebdomadaire de l'Agence régionale de santé publié ce mardi 27 avril, la circulation du covid 19 ralentie légèrement dans la Vienne avec un taux d'incidence de 212 pour 100 000 habitants. En revanche la situation est plus préoccupante dans les Deux Sèvres.

Le covid 19 continue de frapper durement le Poitou. Cependant des nuances persistent entre la Vienne et les Deux Sèvres selon le bilan hebdomadaire de l'Agence régionale de santé publié ce mardi 27 avril.

Si dans la Vienne la circulation du virus ralentie légèrement avec un taux d'incidence de 212 pour 100 000 habitants, dans les Deux Sèvres le taux incidence repart à la hausse et atteint actuellement les 272,7 cas pour 100 000 habitants (contre 234 cas pour 100.000 habitants une semaine plus tôt). Les Deux-Sèvres est le 2ème département néo-aquitain en termes de circulation virale.

Toujours autant de patients en réanimation dans les Deux Sèvres

Dans les Deux Sèvres, on compte 86 hospitalisations à cause du coronavirus dont 16 patients sont hospitalisées en réanimation avec un diagnostic Covid, soit autant qu'une semaine auparavant. Dans la Vienne 84 personnes sont hospitalisées à cause du Covid dont 16 en services réanimatoires.

1 022 nouveaux cas ont été détectés en Deux-Sèvres, soit une hausse de +16,2%.

Le variant anglais est majoritaire. Il représente 76% des personnes positives aux tests RT-PCR en Deux-Sèvres (88% en Nouvelle-Aquitaine). Pour ce qui concerne les deux autres variants brésilien et sud-africain, le taux de présence est de 5,3% en Deux-Sèvres.

23% des habitants de la Vienne et des Deux Sèvres vaccinés

En Deux-Sèvres, le nombre de vaccinations est de 118 375 injections depuis début janvier. 23,8% des deux-sévriens ont reçu la première injection et 8,1% ont reçu les deux injections (24,7% et 9,3% en région).

102 318 personnes ont reçu une première dose de vaccin contre le Covid 19 dans le département de la Vienne (23,4% de la population). 41 551 personnes ont reçu une seconde dose.

Plus de 20 000 injections sont prévues cette semaine avec les vaccins Pfizer et Moderna.