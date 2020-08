Covid-19 : la circulation du virus repart en Franche-Comté

Alors que le conseil scientifique a averti que la France n'était pas à l'abri d'une reprise incontrôlée de l'épidémie et que nous pouvions basculer à tout moment, certains départements ont vu ces derniers jours une forte recrudescence du nombre de cas de Covid-19, comme le Nord, la Haute-Savoie, la Mayenne, les Bouches-du-Rhône ou en région parisienne.

Vers un nombre de cas positifs record depuis le déconfinement

Dans une moindre mesure, c'est le cas aussi dans le Nord Franche-Comté selon Pierre Pribile, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté : "La situation en Franche-Comté est similaire à celle du pays, c'est-à-dire que l'épidémie reprend de la vigueur. Depuis maintenant plus de trois semaines, nous avons de semaine en semaine davantage de cadres positif. La semaine dernière on avait enregistré 124 résultats positifs en 7 jours sur l'ensemble de la région Bourgogne Franche-Comté et cette semaine il y a lieu de penser que ce chiffre va encore augmenter. Il est même possible que nous atteignions un nombre de cas positifs record par rapport à tous les résultats que nous avons enregistré depuis le déconfinement. Certes nous ne sommes pas encore au seuil d'alerte rouge mais ça ne va pas dans le bon sens et cela doit nous inciter à la plus grande vigilance."

Les hospitalisations reprennent à l'hôpital de Trévenans

Quatre patients sont actuellement en réanimation dans la région, aucun dans le nord Franche-Comté mais les hospitalisations sont aussi reparties à la hausse : "Nous avons actuellement à l'hôpital Nord Franche-Comté quatre patients hospitalisés, pas en réanimation mais hospitalisé quand même c'est-à-dire que ils sont sérieusement malade, explique Pierre Pribile. Il y a quelques semaines nous n'en avions plus du tout. On est très loin des difficultés et de la vague épidémique que nous avons connues en mars-avril mais chaque jour dans la région, un patient est hospitalisé dont certains dans le nord Franche-Comté donc le virus est vraiment là et on peut encore aujourd'hui développer des formes graves de la maladie."

Port du masque en extérieur pas exclus en Bourgogne Franche-Comté

Quant au port du masque obligatoire en extérieur es désormais de rigueur dans de nombreuses communes en France, l'Agence Régionale de Santé ne l'exclut pas en Bourgogne Franche-Comté si la circulation du virus devait franchir de nouveau un seuil épidémique. La décision revient à chaque préfet de département.