Covid-19 : la circulation du virus s'intensifie en Dordogne

Comme partout en France, les contaminations au Covid-19 augmentent en Dordogne. Le taux d'incidence du département atteint les 867,2 cas pour 100.000 habitants : il est en hausse pour la deuxième semaine consécutive. La semaine dernière, selon le dernier point épidémiologique hebdomadaire mis en ligne par Santé publique France, il était de 647 cas pour 100.000 habitants, 576 cas la semaine précédente.

Après avoir atteint des records de contaminations en janvier 2022, l'épidémie semblait marquer le pas, mais depuis quelques semaines, le nombre de cas positifs repart à la hausse en France. En Dordogne, sur 100 personnes testées, 33 sont positives au Covid. Une classe est fermée en Dordogne.

Le département reste cependant celui où le taux d'incidence est le moins élevé de la région, avec les Pyrénées-Atlantiques.

Les hospitalisations restent stables mais élevées

Au niveau régional, cette hausse des contaminations se vérifie chez tous les âges, excepté chez les moins de 10 ans où le taux de positivité diminue. Les contaminations sont les plus fortes chez les 30-40 ans, mais l'augmentation la plus importante des cas positifs s'observe chez les jeunes de 10-20 ans. Ces hausses s'explique notamment par la circulation de BA.2, le sous-variant d'Omicron, désormais majoritaire en Nouvelle-Aquitaine et particulièrement contagieux.

L'augmentation du nombre de contaminations ne s'accompagne pas nécessairement d'une hausse des hospitalisations et des entrées en réanimations, qui restent stables mais cependant élevées au niveau régional. Le 22 mars, 1.485 patients positifs étaient hospitalisés dans la région, dont 103 en soins critiques.