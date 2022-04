Covid-19 : la circulation du virus très loin de ralentir en Mayenne

Elle ne s'arrête décidément plus : l'épidémie de Covid-19 se propage rapidement en Mayenne. Le taux d'incidence est ce mardi 5 avril de 1.524 nouveaux cas pour 100.000 habitants, contre 1459 la semaine dernière. 76 patients sont hospitalisés à cause de la maladie, dont 6 en réanimation. Dans notre département, en milieu hospitalier et en Ehpad, 512 personnes sont décédées des suites d'une contamination au coronavirus depuis le début de la crise sanitaire d'après les derniers chiffres publiés par l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix